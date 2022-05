OM : Mandanda a refusé de jouer contre l’OL

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Choisi pour disputer les matchs de Ligue Europa Conférence, Steve Mandanda devait jouer la rencontre de Ligue 1 face à l’Olympique Lyonnais (défaite 0-3) dimanche pour préparer la demi-finale retour contre le Feyenoord Rotterdam. Mais d’après l’entraîneur Jorge Sampaoli, le gardien français a préféré laisser la place à Pau Lopez.

Petite surprise à l’annonce des compos dimanche soir. Dans la cage de l’Olympique de Marseille, c’est Pau Lopez qui a été titularisé pour affronter l’Olympique Lyonnais. Jorge Sampaoli avait pourtant laissé entendre que Steve Mandanda allait enchaîner après la demi-finale aller de Ligue Europa Conférence contre le Feyenoord Rotterdam (défaite 3-2). Ainsi, l’entraîneur marseillais espérait donner de la continuité à son gardien numéro 2 avant le match retour jeudi prochain.

Mandanda au repos

Alors pourquoi le Français a-t-il finalement pris place sur le banc des remplaçants ? En défendant la rotation mise en place cette saison, Jorge Sampaoli a révélé que Steve Mandanda ne souhaitait pas jouer cette rencontre de la 35e journée de Ligue 1. « Je ne sais pas si ça peut les affaiblir ou les fragiliser. J'allais laisser Steve pour le match de Lyon, mais j’ai parlé avec lui et il m’a dit qu’il voulait arriver en forme ici, donc c'est Pau qui a joué », a expliqué le coach argentin en conférence de presse.

#TropheesUNFP ⎮ 𝗠𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗴𝗮𝗿𝗱𝗶𝗲𝗻 🧤@paulopez_13 🇪🇸 fait partie des nommés dans la catégorie des meilleurs gardiens de la saison en @Ligue1UberEats 👏 pic.twitter.com/OOiLvOWH3V — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 4, 2022

« Je crois que la rotation particulière, quand tu as deux grands gardiens qui ont très bien joué à chaque fois qu'ils ont eu à le faire, je dirais que ça ne les gêne pas. Je n'ai pas l'impression que ça les dérange. Je l’assumerais si je me rendais compte que c'était une mauvaise décision, je n'ai aucun problème à assumer des erreurs. Mais je crois en l'occurrence que les deux ont très bien répondu tout au long de la saison. Et que par leurs capacités ils ne se sont pas vus affecter par cette rotation », s’est défendu Jorge Sampaoli, alors que Pau Lopez traverse une période plus compliquée.