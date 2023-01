OM : Malinovskyi signe officiellement à Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Arrivé ce lundi à Marseille, le milieu ukrainien Ruslan Malinovskyi s'est engagé officiellement avec l'OM sous forme de prêt avec option d'achat en provenance avec l'Atalanta Bergame.

« L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature de l’international ukrainien, Ruslan Malinovskyi, en provenance de l’Atalanta Bergame. Le milieu offensif de 29 ans arrive dans la cité phocéenne sous la forme d’un prêt avec option d’achat à la suite du succès de sa visite médicale. Il est la première recrue olympienne du mercato hivernal 2023 », a annoncé l’OM dans un communiqué.

« Né à Jytomyr (Ukraine) le 4 mai 1993, le joueur, formé au Chakhtar Donetsk, fait ses débuts en première division ukrainienne en août 2012 avec le club du PFC Sébastopol, avant de rejoindre le Zorya Louhansk la saison suivante. En 2015, il signe au KRC Genk où il disputera 135 matchs (30 buts et 33 passes décisives) en 4 saisons, et deviendra champion de Belgique en 2019 avant de rejoindre l’été suivant le championnat italien sous les couleurs de l’Atalanta Bergame. En 3 saisons et demie, Ruslan a disputé 143 matchs (30 buts et 24 passes décisives) pour le club lombard et participé 3 fois consécutivement à l’UEFA Champions League. Il termine meilleur passeur de Série A en 2021. Ruslan Malinovskyi a un incroyable pied gauche, une arme redoutable qui lui permet d’être très adroit sur les coups de pied arrêtés et les tirs à distance. C’est un joueur très intelligent qui fluidifie le jeu et produit un grand nombre de passes clés par match. Ruslan mettra à profit son expérience et son exigence pour s’intégrer rapidement et proposer une solution offensive supplémentaire au sein de l’effectif d’Igor Tudor. L’OM souhaite la bienvenue à Ruslan au sein du club olympien », ajoute le club phocéen.