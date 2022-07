OM : Luan Peres mal vendu, Longoria se fait secouer

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Flatté par les supporters de l’OM depuis plus d’un an, Pablo Longoria se retrouve soudainement critiqué pour sa mauvaise gestion des ventes.

Gerson, Ünder, Guendouzi, Touré, Mbemba, Clauss, Milik… Depuis qu’il est aux commandes du mercato de l’Olympique de Marseille, le président Pablo Longoria a réussi de jolis coups. A force de dénicher de bons plans dans le sens des arrivées, l’Espagnol s’est bâti une solide réputation à l’OM, où les supporters lui font globalement confiance. Sa gestion des départs est en revanche beaucoup plus chaotique, la preuve avec le départ de Boubacar Kamara pour zéro euro, un épisode qui a de grandes chances de se répéter avec Duje Caleta-Car, en fin de contrat dans un an et pour qui un transfert cet été ne semble pas poindre à l’horizon. Mis sous pression par Frank McCourt, qui réclame quelques ventes pour faire entrer de l’argent frais, Pablo Longoria a bouclé un départ cette semaine : celui de Luan Peres à Fenerbahçe.

Longoria critiqué pour la gestion du dossier Peres

🚨Info avec @Stickwic : Accord de principe trouvé CETTE NUIT entre l'#OM et Fenerbahçe pour Luan Peres 🇧🇷.



■ Côté Olympien on évoque la somme de 5M€, côté Fener ~ 3M€.



■ Le joueur est attendu dans la soirée en Turquie.



■ Contrat de 3 ans.https://t.co/cR9DWxqlrc — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 28, 2022

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les supporters de l’OM ne s’attendaient pas du tout au départ de l’ancien soldat de Jorge Sampaoli en défense. Avec 50 matchs au compteur en une seule saison, Luan Peres s’est bâti la réputation d’un joueur fiable et plutôt solide. Il va pourtant quitter l’OM et ce jeudi, le prix de son transfert a fuité. L’opération est estimée entre 3 et 5,5 millions d’euros, un montant qui interpelle, un an après son achat pour 4 millions d’euros et alors qu’il sort d’une saison correcte. Sur les réseaux sociaux, les supporters de l’Olympique de Marseille commencent à émettre de gros doutes sur Pablo Longoria et sur sa capacité à gérer les ventes. « On sais pas vendre j’ai la haine », « On est vraiment le club le moins bien vendeur de l’histoire c’est une dinguerie », « La gestion est catastrophique, Longoria me fait très peur », « Sacrée plus value… », « Pardon ? », « Grosse plus value !!!!! Acheté 4,5 et vendu 5 » ou encore « Qu'on le vende pas de souci, mais à ce prix là autant le garder car vu le niveau de balerdi et de DCC... » peut-on lire sur Twitter, où les supporters se montrent pour la première fois très critique avec Pablo Longoria, dont le choix de vendre Luan Peres pour seulement 5 millions d’euros a beaucoup de mal à passer.