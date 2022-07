OM : Longoria relance le feuilleton Luis Henrique !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Tout semblait bouclé pour le prêt de Luis Henrique de l’OM à Flamengo mais finalement, Pablo Longoria fait capoter le deal.

Pablo Longoria est un président inflexible sur le marché des transferts et les dirigeants de Flamengo viennent de l’apprendre à leurs dépens. Très intéressé par un prêt sec d’une saison de Luis Henrique, le club brésilien avait bon espoir de boucler l’opération assez rapidement au vu du faible temps de jeu de l’ailier de 20 ans à l’Olympique de Marseille ces deux dernières saisons. Néanmoins, dès le début des négociations, Pablo Longoria a informé les dirigeants de Flamengo qu’il souhaitait vendre Luis Henrique et non le prêter ou alors inclure une option d’achat obligatoire au terme du prêt du Brésilien. Confiants, les dirigeants brésiliens pensaient faire craquer Pablo Longoria. Mais le président de l’OM est resté fixe sur ses positions et n’a pas craqué selon UOL Esporte, qui affirme que les négociations entre Flamengo et Marseille sont terminées et ont donc échoué.

Longoria va obtenir ce qu'il veut avec Luis Henrique

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Luís Henrique⚡️ (@luis_ht01)

Cela ne signifie pas pour autant que Luis Henrique va rester à l’Olympique de Marseille. Au contraire, Pablo Longoria est en passe d’obtenir ce qu’il souhaite, à savoir un prêt avec option d’achat automatique de Luis Henrique. Et c’est dans son ancien club de Botafogo que l’attaquant marseillais est en passe de rebondir, selon les informations de L’Equipe. Le club dont John Textor est le propriétaire avait plutôt mal pris que Luis Henrique était en partance chez le rival de Flamengo. Mais la rancœur devrait être mise de côté et selon toute vraisemblance, Botafogo va se plier aux exigences de Pablo Longoria afin de faire revenir Luis Henrique sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire. Pour l’heure, le montant de cette option d’achat n’a pas filtré alors que l’OM avait déboursé près de 8 millions d’euros bonus compris pour s’offrir les services du joueur il y a tout juste deux ans. Ces derniers jours, la presse brésilienne expliquait que Pablo Longoria voulait retomber sur ses pattes financièrement. On peut donc légitimement penser que l’option d’achat flirte avec cette barre symbolique des 8 millions d’euros pour Luis Henrique à Botafogo.