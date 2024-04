OM ‍: Longoria prépare un mercato de folie à Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Déçu par la tournure de la saison et par l’apport trop faible des recrues, Pablo Longoria prépare un grand chamboule-tout dans l’optique du mercato. L’été risque d’être très chaud à l’OM.

Depuis trois ans, Pablo Longoria est le patron du mercato à l’Olympique de Marseille et jusqu’à l’été dernier, cela se passait plutôt très bien. D’une saison à l’autre, le président marseillais parvenait à hausser le niveau de l’effectif en faisant venir progressivement des joueurs du calibre de Gerson, Mattéo Guendouzi, William Saliba ou encore Alexis Sanchez. Mais à force de jouer et de tout changer chaque été, le président olympien a perdu. La saison 2023-2024 de l’OM est catastrophique, tout du moins en Ligue 1, avec deux changements de coach (départs de Marcelino puis de Gennaro Gattuso) et même si le club phocéen peut encore sauver l’honneur en Europa League, cela ne changera pas le constat global de cette saison.

OM : Jean-Louis Gasset confirme son départ https://t.co/PGMIJWV55b — Foot01.com (@Foot01_com) April 17, 2024

C’est ainsi que l’été prochain, Pablo Longoria a bien l’intention de réparer ses erreurs du passé en réalisant un mercato de gala à Marseille afin de renforcer un effectif qui en a bien besoin. D’après l’insider @Julien_Mgrt, du lourd risque d’arriver du côté de l’Orange Vélodrome dans les semaines à venir. « Gros chamboulement cet été à Marseille. Ça bouge déjà de partout et la valse va continuer. L’OM s’active pour recruter un 9 de haut niveau. Un 6 avec de l’expérience va arriver » a promis l’insider, généralement bien informé.

Le changement de gardien se confirme

Ce dernier a par ailleurs confirmé que l’état-major marseillais « rêve » toujours de Paulo Fonseca pour succéder à Jean-Louis Gasset, en fin de contrat en juin prochain et qui a annoncé son départ dans les colonnes de La Provence ce mercredi. Sur son compte X, l'informateur a enfin dévoilé que Pablo Longoria et Mehdi Benatia voulaient tourner la page Pau Lopez en recrutant un nouveau gardien titulaire. Ces dernières heures, le nom de Guillaume Retes (Toulouse) revient en boucle, une piste que @Julien_Mgrt n’a pas confirmé. Quoi qu’il en soit, le board olympien a conscience qu’il s’est trompé l’année dernière et souhaite réparer les erreurs du mercato estival de 2023 en recrutant du lourd l’été prochain. En espérant pour les supporters de l’OM que cette fois, Pablo Longoria aura le nez creux.