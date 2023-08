OM ‍: Longoria offre 9 millions à McCourt

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La tendance est plus que jamais à un départ pour Ruslan Malinovskyi, qui intéresse des clubs en Turquie. Mais c’est en Italie et plus précisément au Torino que l’international ukrainien pourrait rebondir.

Satisfait du travail réalisé par Pablo Longoria depuis le début du mercato dans le sens des arrivées, Frank McCourt attend maintenant de son président qu’il réussisse à boucler quelques ventes. Ces derniers jours, Cengiz Ünder était tout proche de la sortie mais son transfert à Fenerbahçe tarde à se concrétiser. Et contre toute attente, c’est finalement Ruslan Malinovskyi qui pourrait être le prochain joueur de l’Olympique de Marseille à faire ses valises.

Malinovskyi vers le Torino

Vendredi soir, la presse italienne dévoilait que le Torino et Besiktas étaient sur les rangs pour accueillir l’ancien meneur de jeu de l’Atalanta Bergame. A en croire les informations recueillies par Foot Mercato, tout pourrait aller très vite dans les prochains jours avec le Torino. En effet, Ruslan Malinovskyi est favorable à un retour en Italie après six mois délicats à Marseille, où il n’a jamais réussi à s’imposer et à s’acclimater.

L’entraîneur turinois Ivan Juric a d’ores et déjà fait savoir à sa direction qu’il était favorable à la venue de l’Ukrainien au Torino. Les deux clubs sont désormais en discussions pour tenter de trouver un accord. En janvier dernier, Pablo Longoria avait déboursé près de 10 millions d’euros hors bonus pour s’attacher les services du joueur. Le président de l’OM sait qu’il sera impossible pour lui de faire une plus-value, mais il aimerait au moins rentrer dans ses rangs.

Longoria aimerait récupérer les 10 ME investis

Le Torino aimerait boucler le deal sous la forme d’un prêt avec une option d’achat fixée à 9 millions d’euros. Marseille pourrait tenter de gratter un peu plus ou d’exiger un transfert sec. Quoi qu’il en soit, le départ de Ruslan Malinovskyi est de plus en plus probable, d’autant que le joueur ukrainien n’a pas été inscrit par Marcelino sur la liste des joueurs qualifiés pour disputer le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions… au contraire de Cengiz Ünder. Un indice de taille qui en dit long pour la suite du mercato de l’OM.