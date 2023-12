OM ‍: Longoria flaire la belle affaire à la Juve ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Toujours très actif en période de mercato, Pablo Longoria s’apprête à effectuer quelques retouches au sein de l’effectif de l’OM. Le président marseillais a des vues sur un joueur de la Juventus Turin.

Il y a quelques semaines, la presse italienne révélait l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Samuel Iling-Junior, international espoir anglais de 21 ans qui évolue à la Juventus Turin. Ailier gauche, le natif de Londres s’est contenté d’apparitions avec l’équipe réserve de la Vieille Dame en début de saison avant de gratter un peu de temps de jeu avec les pros de la Juve, où il totalise 4 apparitions. A en croire les informations livrées en cette fin de semaine par Calcio Mercato, l’intérêt de Pablo Longoria pour Samuel Iling-Junior tend à se confirmer.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Juventus (@juventus)

En effet, le club olympien cherche un voire deux joueurs offensifs lors de ce mercato hivernal afin de compenser les départs à la Coupe d’Afrique des Nations de Sarr, Ndiaye, Ounahi et Harit. Dans le cadre d’un prêt peu coûteux pour l’OM, le profil de Samuel Iling-Junior est intéressant d’autant que ce joueur athlétique et polyvalent peut jouer des deux côtés mais aussi dans l’axe au sein d’une attaque à deux. Pendant la CAN, Aubameyang, Correa et Vitinha seront bien seuls pour animer le front de l’attaque marseillaise, raison pour laquelle Pablo Longoria s’active.

Dans cette tâche, Mehdi Benatia est également impliqué. Nouveau conseiller sportif de l’Olympique de Marseille, l’ex-capitaine du Maroc active lui aussi ses réseaux afin de trouver des belles opportunités pour le mercato hivernal de l’OM. Il y a quelques jours, le compte La Tribune OM avait également évoqué la piste Samuel Iling-Junior, preuve que le club phocéen est bien sur le dossier de l’attaquant de 21 ans. Reste maintenant à voir si la Juventus Turin sera ouverte à un prêt alors que les relations entre Marseille et le club turinois sont excellentes, Pablo Longoria ayant travaillé à la Juve par le passé.