OM ‍: Longoria a un coup de coeur à l'OL, c'est Lepenant ‍!

Par Adrien Barbet

Si l'OM s'en sort plutôt bien en Europa League, le constat en Ligue 1 est plus difficile. Le club phocéen envisage de recruter un joueur rival lors du prochain mercato hivernal.

Neuvième du championnat, avec un match en retard, l'OM réalise un début de saison décevant et accuse déjà un certain retard sur ses concurrents pour les places européennes. Avec plusieurs joueurs dont le niveau n'est pas à la hauteur des espérances, la direction olympienne souhaite recruter un milieu de terrain lors du prochain marché des transferts. Le fameux joueur pisté évolue au sein du club rival, l'Olympique Lyonnais. Depuis quelques années, Lyon et Marseille sont devenus de grands rivaux. Peut-être encore plus que respectivement Saint-Étienne et Paris, où l'écart est désormais trop conséquent. Cela n'empêche pas l'OM d'être intéressé par les services de Johann Lepenant d'après les informations de La Tribune Olympienne, qui avance sur son compte X (ex-Twitter) que Pablo Longoria apprécie le profil de l'ancien joueur de Caen, qui était déjà dans le viseur de l'OM en 2022, avant qu'il ne s'engage à l'OL.

Marseille pioche à Lyon pour se renforcer

➡️Comme annoncé ce soir dans notre live Youtube, Pablo Longoria suit attentivement la situation de Johann Lepenant.



➡️L'OM s'était déjà positionné sur ce jeune milieu de terrain avant qu'il signe à Lyon en 2022.#TeamOM #MercatOM #OM https://t.co/zeQ2nfDh2y pic.twitter.com/GEuWbBMSpf — La Tribune Olympienne (@LaTribuneOM) December 4, 2023

Auteur d'une première saison à l'OL encourageante, Johann Lepenant est aujourd'hui remplaçant et a perdu sa place en début de saison. Ni Laurent Blanc au départ ni Fabio Grosso ne lui ont fait réellement confiance après quelques ratés. Également victime d'une blessure avec l'équipe de France Espoirs en novembre dernier, le milieu de terrain ne reviendra sur les terrains qu'en février 2024. Une grosse période sans jouer pour l'ancienne pépite de Caen, qui conserve toujours une belle cote auprès des clubs français. Marseille va avoir besoin de joueurs pour sa rotation et Lepenant pourrait être, notamment grâce à ses qualités techniques et combattives, un superbe atout pour la formation de Gennaro Gattuso. Reste à savoir si l'OL acceptera de céder le joueur de 21 ans, qui n'a disputé que 6 matchs cette saison avec les Gones. En fonction de la situation économique du club rhodanien, le natif de Granville pourra obtenir l'aval pour signer à Marseille car Lyon est en grande difficulté en Ligue 1 et n'est pas encore assuré de pouvoir se renforcer cet hiver.