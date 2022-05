OM : Les critiques sur Milik, Koulibaly les détruit

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM vit une fin de saison des plus stressantes avec sa lutte acharnée pour le podium. Arkadiusz Milik aura peut-être son mot à dire, malgré ses difficultés vécues depuis quelques semaines.

L'OM espère bien terminer la saison avec une belle récompense, à savoir décrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Pour cela, les hommes de Jorge Sampaoli ont besoin de remporter leurs deux derniers matchs, qui seront contre le Stade Rennais et le RC Strasbourg. Deux rendez-vous qui s'annoncent périlleux pour l'OM. Mais Jorge Sampaoli espère bien pouvoir s'appuyer sur ses éléments forts pour faire la différence. S'il a connu une saison semée d'embûches, Arkadiusz Milik pourrait bien avoir son mot à dire dans les prochains jours. A moins que le coach argentin ne décide de se passer du Polonais. Décrié sur la Canebière, surtout après son match raté en Conference League face au Feyenoord, Milik peut au moins compter sur le soutien de son ancien partenaire à Naples, Kalidou Koulibaly.

Milik à l'OM, Koulibaly est impressionné

Il y a quelques semaines, Arkadiusz Milik donnait son avis sur la qualité de Kalidou Koulibaly. Pour le Polonais, le défenseur central est tout simplement le meilleur défenseur du monde. Un compliment qui a fait plus que plaisir au Sénégalais, qui a aussi dit tout le bien qu'il pensait de Milik lors d'une interview accordée à Onze Mondial. « Entendre les mots d’Arek à mon sujet m’a fait plaisir. C’est un attaquant de qualité, je savais qu’il allait faire les beaux jours de Marseille. J’ai eu la chance de jouer avec lui, c’est un grand buteur. Je savais qu’il allait mettre ses buts à Marseille, certaines personnes ont été surprises. Mais moi, je savais qu’il allait faire le job. C’est un super attaquant, avec un super pied gauche, un top profil, complet. Il sait attaquer, défendre, il marque du droit, du gauche, de la tête. C’est un attaquant très important. Lorsqu’il était ici, à l’entraînement, on se challengeait tout le temps pour se galvaniser », a notamment indiqué Koulibaly. Cette saison avec l'OM, Milik a planté 20 buts en 36 matchs toutes compétitions confondues. Un bilan honorable au vu des brouilles vécues avec Jorge Sampaoli. Cependant, de plus en plus de doutes existent de la part des fans de l'OM sur la capacité de Milik à faire passer un palier au club phocéen. Le Polonais, sous contrat jusqu'en 2023, pourrait bien quitter Marseille cet été lors du mercato.