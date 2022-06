OM : Les 5 chantiers de Longoria au mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato n’a pas encore officiellement ouvert ses portes, mais Pablo Longoria est déjà confronté à plusieurs chantiers importants à l’OM.

Directement qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a reçu une autre bonne nouvelle ces derniers jours. Le club sera bel et bien autorisé à recruter malgré la sanction prise par la FIFA dans le dossier Pape Gueye, l’appel du club olympien étant suspensif aux yeux du Tribunal arbitral du sport. Mais avant de recruter, Pablo Longoria va devoir décider avec Jorge Sampaoli quels seront les joueurs à faire partir. Et dans cette optique, cinq chantiers émergent déjà selon Le Phocéen. Le premier d’entre eux concerne Steve Mandanda, titulaire en début et en fin de saison mais qui a vécu une majorité de la saison sur le banc au profit de Pau Lopez. Une décision devra être prise rapidement au sujet de l’avenir du capitaine historique de l’OM, qui a d’ores et déjà fait savoir à ses dirigeants qu’il ne voulait pas connaitre une deuxième saison similaire.

Interrogations autour de Konrad, Luis Henrique et Harit

Le second chantier de Jorge Sampaoli et de Pablo Longoria concerne les joueurs en post-formation à l’OM mais qui ont respectivement été recrutés pour 4 et 8 millions d’euros à Marseille : Konrad de la Fuente et Luis Henrique. Faut-il les garder, les prêter ou les vendre ? La réponse à cette question dépendra principalement des volontés de Jorge Sampaoli et le président Pablo Longoria devrait suivre l’avis de son entraîneur sur ce sujet. Les deux dossiers ne sont pas forcément liés puisque Konrad de la Fuente, qui a connu un beau début de saison avant de baisser de rythme pourrait être conservé au contraire de Luis Henrique, qui a tout de même eu deux ans pour s’imposer à l’OM sans y parvenir.

Quid des décevants Amavi et Lirola ?

Une décision devra également être prise concernant Amine Harit, dont l’avenir constitue le troisième chantier de Pablo Longoria. Prêté sans option d’achat par Schalke 04 cette saison, le Marocain s’est montré irrégulier mais sa fin de saison en boulet de canon pourrait inciter l’OM à le recruter de manière définitive. Enfin, les dirigeants phocéens devront également prendre des décisions fortes au sujet de Jordan Amavi, de retour de son prêt à l’OGC Nice, et de Pol Lirola. Excellent l’an dernier, le défenseur espagnol a connu une saison frustrante sans que l’on sache pourquoi il a autant galéré. Les deux latéraux seront-ils sacrifiés afin que l’OM ait les liquidités pour acheter des joueurs plus compétitifs dans l’optique de la Ligue des Champions ? Tous ces chantiers devront être habilement pilotés par Jorge Sampaoli et Pablo Longoria afin de ne pas plomber le début de mercato de Marseille.