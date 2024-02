OM ‍: Le projet Gattuso, Benatia fait hurler tout Marseille

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Rien ne va plus à l'OM, où les défaites s'enchainent alors que l'exercice de communication de Mehdi Benatia n'a clairement pas eu le résultat escompté. Notamment sa confiance aveugle en Gennaro Gattuso.

L’Olympique de Marseille est cette fois-ci réellement dans la crise, avec sa défaite concédée à Brest dans un nouveau match en supériorité numérique, mais avec un but encaissé dans les dernières minutes (1-0). La dernière victoire remonte au match face à Thionville en Coupe de France le 7 janvier, et cela commence à taper dans tous les sens. Ce dimanche, avant le match face à Brest, c’est Mehdi Benatia, le conseiller du club, qui a pris la parole dans différents médias pour se confier. Cela a donné plusieurs attaques, notamment sur Jonathan Clauss ou Renan Lodi, mais aussi une phrase qui a fait froid dans le dos des supporters marseillais. En effet, l’ancien défenseur de la Juventus Turin a tout simplement confié qu’il se voyait bien sur un projet très longue durée, « sur 3-4 ans », avec Gennaro Gattuso afin de remettre l’OM à sa place, c’est à dire dans les tous premiers rôles du football français.

Forcément, avec la crise sportive et le bazar en interne, ces déclarations ont pris une ampleur catastrophique après le match de ce dimanche soir, et c’est Benatia qui a récolté les critiques et les moqueries après sa sortie. « On n’a pas gagné depuis deux mois avec Gattuso et Benatia qui conseille l’OM de le garder 3-4 ans », « Benatia fait trop le beau, il vient à peine d’arriver et il se prend pour qui avec sa communication », « Benatia et Gattuso sur 3-4 ans ok, mais pas à l’OM », « Benatia veut Gattuso sur la durée, stop au massacre », « Gattuso sur 3 ans, il ne propose déjà rien sur six mois », ont balancé des supporters de l’OM dépités par la situation actuelle de leur club, et surtout par l’impression qu’absolument rien n’est maitrisé sur les derniers mois.