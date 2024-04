L1 ‍: Moumbagna encore sauveur de l'OM face à Toulouse ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

30e journée de Ligue 1 :

Stadium Municipal.

Toulouse FC - Olympique de Marseille : 2-2.

Buts : Nicolaisen (45e+1), Gboho (82e) pour Toulouse ; Onana (38e), Moumbagna (90e+6) pour l’OM.

Trois jours après sa belle qualification pour les demi-finales de l’Europa League, l’Olympique de Marseille a arraché le match nul à la dernière seconde face à Toulouse avec un but de Moumbagna (2-2).

En quête d’un véritable rebond en championnat suite à trois défaites de suite en L1, Marseille comptait sur son déplacement à Toulouse pour garder son rang dans la course à l’Europe. Dès la première période, l’OM se donnait en tout cas les moyens de repartir de l’avant en se créant quelques occasions, comme ce poteau d’Aubameyang (30e). Puis quelques minutes plus tard, Onana ouvrait la marque pour les Phocéens d’une tête au point de penalty après un tir contré de Veretout (0-1 à la 38e). Un but qui refroidissait le Stadium… pas longtemps. Puisque juste avant la mi-temps, Nicolaisen profitait d’une sortie complètement ratée de Pau Lopez sur un corner pour égaliser de la tête (1-1 à la 45e+2).

Au retour des vestiaires, Aubameyang était proche de redonner l’avantage à Marseille, mais sans réussite (54e). Le match gardait un bon rythme malgré les changements successifs, et c’est le Téfécé qui passait finalement devant dans les dernières minutes de jeu. Sur une passe de Suazo, Gboho réalisait un petit festival dans la défense marseillaise pour donner l’avantage à son équipe d’une frappe puissante du gauche sous la barre (2-1 à la 82e). Et alors que tout le monde se dirigeait vers une victoire du TFC, Moumbagna arrachait l'égalisation au bout du temps additionnel pour offrir un point à son équipe (2-2 à la 90e+6).

Avec ce point heureux, le groupe de Jean-Louis Gasset remonte à la neuvième place, à six points du Top 6. Le match en retard que l’OM jouera face à Nice mercredi prochain sera donc important plus qu’important pour continuer à croire à l’Europe. De son côté, le TFC de Carles Martinez Novell est dans le ventre mou mais sauvé.