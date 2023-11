OM ‍: Le clash déjà oublié, Gattuso est furieux

Dans : OM.

Remonté contre Azzedine Ounahi à Strasbourg (1-1) samedi dernier, le gardien marseillais Pau Lopez s’en était pris à son coéquipier avant de lui présenter ses excuses. Mais cette fin de clash n’a pas plu à leur entraîneur Gennaro Gattuso.

Ça a brièvement chauffé à l’Olympique de Marseille. Entré en jeu à Strasbourg le week-end dernier, Azzedine Ounahi n’a pas suffisamment apporté. D’où la colère de Pau Lopez contre son coéquipier. « La manière dont il est entré dans le match, ce n'est pas la meilleure », a expliqué l’Espagnol, qui avait présenté ses excuses au milieu de terrain après la rencontre. Certains entraîneurs auraient sans doute apprécié ce mea culpa. Mais pas Gennaro Gattuso ! L’Italien, lui, estime que son vestiaire a besoin de ce genre de clash.

« Selon moi, Pau n'aurait pas dû s'excuser, a réagi le coach marseillais. Parce qu'on ne peut pas gagner des matchs avec des enfants de chœur. Pour moi, Samuel (Gigot) représente cela. Il s'exprime sur le terrain, il dit ce qu'il pense. On peut appeler ça du leadership, mais à mon avis, ce n'est pas exactement cela. C'est plutôt une question d'expérience de vie. Pau et également Samuel possèdent cela. Ils s'expriment, ils savent lire le jeu dans des moments cruciaux. Il y a aussi Kondogbia et Veretout qui peuvent faire cela grâce à leur expérience, plutôt que d'utiliser le terme de leadership car je n'aime pas ce mot. »

L'exemple Samuel Gigot

« Quant aux autres joueurs, ils ont une lecture moins précise du jeu car ils manquent de cette expérience vécue dans leur vie. C'est donc à nous, les joueurs plus expérimentés, de prendre la parole et de guider ces autres joueurs par la discussion. Pour moi, Samuel Gigot représente cela. Et j'apprécie quand des joueurs expriment leur mécontentement envers d'autres joueurs. Je n'ai aucun problème avec ça. Pas du tout », a insisté Gennaro Gattuso, impatient d’assister à une réaction de son groupe en difficulté.