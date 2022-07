OM : Lazovic, un soldat de Tudor fonce vers Marseille

A la recherche d’un piston gauche au mercato, l’OM explore un plan de secours en cas d’échec dans les négociations avec Nuno Tavares. Darko Lazovic semble très proche de Marseille.

Après s’être octroyé les services de Jonathan Clauss pour le poste de piston droit, l’Olympique de Marseille accélère pour recruter un piston gauche. Depuis plusieurs semaines, la priorité de Pablo Longoria et de son bras droit Javier Ribalta se nomme Nuno Tavares, le Portugais de 23 ans évoluant à Arsenal. Doublure de Kieran Tierney chez les Gunners, l’ancien latéral gauche de Benfica va voir sa situation se compliquer davantage dans les prochaines heures avec la signature d’Oleksandr Zinchenko en provenance de Manchester City. Pep Guardiola a confirmé ce mercredi le départ de l’Ukrainien vers Arsenal, une bonne nouvelle pour l’OM dans le dossier Nuno Tavares. Cela étant, le club phocéen continue d’explorer une piste de secours au cas où les négociations échoueraient avec Arsenal pour Nuno Tavares. Ce plan B mène à un soldat d’Igor Tudor en la personne de Darko Lazovic.

Olympique Marseille are closing on Darko Lazović deal. Negotiation at final stage, OM are set to complete the deal with Verona this week. ⚪️🔵 #OM



Agreement in place with the player, as per @marcoconterio - Tudor wants Lazović.