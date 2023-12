OM ‍: La Juve lui demande 15 ME, Longoria prend une gifle

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Cet hiver sur le marché des transferts, l'OM sera à l'affût de coups à réaliser. Gennaro Gattuso sait que son effectif est encore friable pour le plus haut niveau.

L'OM s'est bien repris depuis quelques matchs et peut de nouveau regarder vers le haut du tableau en Ligue 1. Cependant, l'équilibre reste fragile et ça, Gennaro Gattuso le sait. Si les résultats sont là, le fond de jeu laisse clairement à désirer. Plus les matchs vont s'enchaîner et plus le groupe sera sous pression. Raison pour laquelle l'Italien veut des recrues cet hiver lors du marché des transferts. Aussi, Gattuso voudra pouvoir compter sur des joueurs qu'il désire vraiment, alors qu'il doit surtout composer avec les choix de Marcelino pour le moment. Parmi les profils qu'aime bien l'entraîneur de l'OM : Samuel Iling-Junior. Le jeune crack de la Juve, âgé de 20 ans, manque de temps de jeu dans le Piémont et pourrait se laisser tenter par une expérience en France.

Iling-Junior, un profil inaccessible pour l'OM ?

Si son profil est apprécié, il sera néanmoins difficile de pouvoir le recruter. Du moins en transfert sec. En fin de contrat en juin 2025, l'Anglais est estimé à minimum 15 millions d'euros par la Vieille Dame. Un prix qui parait inaccessible pour les finances phocéennes. A moins d'un prêt, difficile donc d'imaginer Iling-Junior rallier l'OM. C'est en tout cas ce qu'annonce Tuttosport ces dernières heures, tout en rappelant également que la concurrence est très forte pour Samuel Iling-Junior. La Premier League lorgne sur son profil, avec les intérêts forts de Tottenham, Fulham et Brentford. Trois clubs qui ont des ressources disponibles plus conséquentes que l'OM. Pablo Longoria est donc fixé et à moins d'un nouveau coup de génie, c'est une piste de plus qui vient de s'envoler pour le président espagnol de Marseille.