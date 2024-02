OM ‍: « ‍La fin de ton ère ‍», le Vélodrome chasse McCourt ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

C’était attendu, les supporters de l’OM sont très remontés contre Frank McCourt et le font savoir dans les travées de l’Orange Vélodrome avant le match contre le Shakhtar Donetsk en Europa League.

Ce jeudi soir, l’Olympique de Marseille joue son avenir européen en barrage retour de l’Europa League contre le Shakhtar Donetsk. Sur le terrain, tous les espoirs sont permis pour la grande première de Jean-Louis Gasset et près de 65.000 supporters olympiens seront présents pour encourager les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang. En revanche, les supporters de l’OM ont des messages à faire passer à la direction et même s’ils encourageront les joueurs ce jeudi, il était important pour les Ultras d’afficher quelques banderoles. A quelques minutes du coup d’envoi, c’est comme attendu Frank McCourt qui est la cible n°1 des supporters.

Virage Nord toujours aussi frondeur et vindicatif, avec Frank McCourt principalement dans la ligne de mire pic.twitter.com/tigHdkRPRc — Fabrice Lamperti (@gouffa83) February 22, 2024

« Un spectre en tant qu’actionnaire. Tu ne respectes ni l’OM ni ses supporters. McCourt, c’est la fin de ton ère ! » peut-on lire dans le Virage Nord. Le propriétaire américain de l’Olympique de Marseille est donc la cible n°1 du public, comme cela était attendu puisque L’Equipe nous en informait dès ce jeudi matin. Mais les joueurs ne sont pas non plus épargnés à 100 % car dans ce même Virage Nord, une banderole cible également les joueurs. « Direction – joueurs : cassez-vous !!! » a ainsi été déployé. Par ailleurs, les banderoles de supporters habituelles avec les noms de groupes de supporters et autres messages positifs ont toutes été retournées à l’envers en signe de mécontentement. On l’aura bien compris, les joueurs de Jean-Louis Gasset n’auront pas le droit à l’erreur ce jeudi soir. En cas de défaite et d’élimination face au Shakhtar Donetsk en barrage retour d’Europa League, l’ambiance risque d’être électrique à Marseille. D’autant plus que les joueurs de l’OM joueront de nouveau à domicile ce week-end avec la réception de Montpellier dimanche soir.