OM ‍: Jérome Rothen donne le vrai prix de Balerdi

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré la saison laborieuse de l’OM, Leonardo Balerdi a crevé l’écran et s’impose à ce jour comme la plus forte valeur marchande de l’effectif marseillais à l'approche du mercato estival.

Critiqué durant ses deux premières années sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi a remis les pendules à l’heure. Dans une équipe en grande difficulté collectivement, l’international argentin, pré-sélectionné pour la Copa America 2024, a réalisé une saison de haute volée sur le plan individuel. Véritable leader de la défense marseillaise, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a impressionné pour sa régularité tout au long de la saison. Il fait aujourd’hui partie des trois joueurs que les supporters aimeraient absolument garder, au même titre que Jordan Veretout et Pierre-Emerick Aubameyang.

L'OM doit-il vendre Balerdi cet été ?

Reste que pour Pablo Longoria, un véritable dilemme va se poser. Doit-il profiter de la cote importante de Balerdi sur le marché des transferts pour le vendre, ou alors capitaliser sur sa très belle saison pour en faire un leader de l’OM sur le long terme ? Le doute est total et pour Jérôme Rothen, tout va finalement dépendre des offres que Marseille va recevoir. En-dessous de 40 millions d’euros, il ne faut même pas discuter selon le consultant de RMC, qui aimerait que Marseille soit en capacité de conserver Leonardo Balerdi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Balerdi ⚡️🇦🇷 (@leobalerdi5)

« Pour 30 millions d’euros, je ne suis pas sûr que ça vaut le coup de vendre Balerdi. Je serais l’OM, je le garderais. Maintenant, s’il y a une offre plus importante, pourquoi pas. Il est remplaçable, je ne dis pas qu’on ne peut pas trouver un joueur comme lui. Mais il faut de la stabilité. Tu dois aussi te dire qu’il faut refaire une partie de la défense, si tu perds en plus ton meilleur joueur… Si tu perds Balerdi, tu vas jouer avec qui derrière ? Je dis qu’il faut le garder, mais c’est facile de dire ça dans mon rôle de consultant. Si une offre à 40 millions d’euros arrive, c’est sûr qu’il ne faut pas se poser la question si on est président de l’OM » a commenté l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui souhaite voir Balerdi rester à Marseille à moins d’une offre stratosphérique au-dessus de 40 millions d’euros. Courtisé l’hiver dernier, Leonardo Balerdi aura sans aucun doute des offres. Naples ou encore l’Atlético de Madrid son intéressés de longue date, mais il va falloir être attentif à l’intérêt éventuel des clubs anglais, qui pourraient faire grimper les enchères de manière vertigineuse.