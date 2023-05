OM : Igor Tudor viré, Longoria dit stop

Dans : OM.

Samedi soir, l’OM a laissé filer sa dernière chance de rattraper Lens et d’accrocher la deuxième place en s’inclinant sur la pelouse de Lille (1-2).

Une défaite terrible pour l’Olympique de Marseille, qui menait 1-0 mais qui s’est fait retourner comme une crêpe dans le Nord. Dès le coup de sifflet final, France Bleu Provence lâchait une bombe en dévoilant que l’entraîneur marseillais Igor Tudor n’allait pas résister à cet échec. Selon le média local, le Croate est sur la sellette et son avenir a de grandes chances de s’écrire loin de Marseille. Des informations rapidement démenties, même s’il convient de rester prudent dans la mesure où tout va très vite à l’Olympique de Marseille.

Contrairement à ce qui a été dit hier, le départ d’Igor Tudor n’est pas du tout acté.



La direction et Igor Tudor feront le point à la fin de saison.



Selon les informations du média insider @LaMinuteOM, le départ d’Igor Tudor n’est pas une option privilégiée par Pablo Longoria à ce jour. En effet, la direction souhaite attendre la dernière journée de Ligue 1 avant de faire un bilan de la saison avec son entraîneur. A ce jour, « la volonté du club est de le conserver ». Malgré les échecs en Ligue des Champions et en Coupe de France et cette course poursuite perdue face à Lens pour la deuxième place, l’état-major de l’OM estime que la saison n’est pas ratée sur tous les points.

Igor Tudor n'est pas menacé pour l'instant

Pablo Longoria souligne en interne qu’il n’est pas négligeable d’avoir accroché la troisième place à trois journées de la fin et qu’il est déjà notable que Marseille termine devant Monaco, Lille, Rennes ou encore Lyon. Pour le moment, le dirigeant espagnol n’est donc pas dans l’optique de changer d’entraîneur et semble travailler sur le mercato à venir en concertation avec Igor Tudor. Reste maintenant à voir si la situation peut évoluer dans les jours et les semaines à venir. La volonté du coach de l’OM lui-même pourrait être décisive, notamment dans le cas où la Juventus Turin viendrait à le contacter, la Vieille Dame ayant coché le nom d’Igor Tudor pour compenser un potentielle départ de Massimiliano Allegri.