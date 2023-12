OM ‍: Gattuso brutalise un joueur pour son comportement

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Titulaire face à Rennes dimanche soir, Azzedine Ounahi a inscrit un but splendide qui a permis à l’OM de faire le break (2-0).

Aligné au côté de Geoffrey Kondogbia et d’Amine Harit au milieu de terrain, Azzedine Ounahi retrouvait une place dans le onze de départ de l’Olympique de Marseille pour la première fois depuis très longtemps. Après deux entrées en jeu timides contre Strasbourg et l’Ajax Amsterdam, l’international marocain a profité de cette titularisation pour se montrer décisif. Comme lors de la première journée au Vélodrome face à Reims, Ounahi a inscrit un but magnifique dont seul lui a le secret, avec une superbe frappe sous la barre de Steve Mandanda après avoir dribblé la moitié de la défense bretonne. Un but qui ne suffit pas néanmoins à Gennaro Gattuso, lequel n’était pas pleinement satisfait par la performance de l’ancien maestro d’Angers. Après la rencontre, l’entraîneur de l’OM a confié qu’il attendait beaucoup plus de la part de l’international marocain, lequel n’a pas été bon en première mi-temps aux yeux de son entraîneur.

« Il peut faire mieux. Il a des qualités techniques on l’a vu sur son but. Il doit être plus juste avec le ballon. Et voir comment ne pas déséquilibrer l’équipe. J’en attends plus. Je n’ai pas aimé sa première période j’ai préféré sa deuxième » a sobrement fait savoir Gennaro Gattuso, pour qui il n’est pas question d’en faire des tonnes avec le but d’Azzedine Ounahi, tant il attend beaucoup plus de son joueur sur la continuité d’un match que ce soit avec le ballon mais également dans la récupération. Car il faut bien le dire, dimanche soir Geoffrey Kondogbia n’a pas été aidé au milieu de terrain et a ratissé un nombre impressionnant de ballons. A ses côtés, Ounahi s’est contenté d’être créatif avec le ballon mais n’a pas été assez constant dans les efforts défensifs. C’est en tout cas l’avis de son entraîneur, qui en attendra davantage face à l’Olympique Lyonnais ce mercredi soir au Vélodrome.