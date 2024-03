OM ‍: Gasset refroidi, la trêve vire au cauchemar

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après la sérieuse blessure de Bamo Meïté à l’entraînement vendredi, l’Olympique de Marseille a appris une mauvaise nouvelle concernant Ismaïla Sarr. Actuellement en sélection, l’international sénégalais souffre d’un problème à la cuisse qui pourrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs semaines.

Malgré la défaite à Rennes (2-0) dimanche, trois jours après la frayeur à Villarreal (3-1) en Ligue Europa, Jean-Louis Gasset restait optimiste pour la suite de la saison. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille se montrait impatient de récupérer ses joueurs blessés pour mieux gérer l’enchaînement des matchs. Le problème pour le successeur de Gennaro Gattuso, c’est que l’infirmerie ne se vide pas. Au contraire, elle risque de compter davantage de membres à la reprise. Le staff médical a en effet accueilli Bamo Meïté après l’entraînement de vendredi matin.

Sarr privé de Classique

Suite à un duel, Luis Henrique est retombé sur le défenseur central victime d’une « double entorse de la cheville gauche et d’une entorse bénigne du genou gauche » selon le communiqué de l’Olympique de Marseille. Pour le quotidien régional La Provence, le joueur prêté par le FC Lorient ne rejouera plus cette saison. Et ce n’est malheureusement pas le seul coup dur pour le club phocéen. Aligné face au Gabon (3-0) vendredi soir, l’international sénégalais Ismaïla Sarr a dû quitter le terrain à la 73e minute à cause d’un souci à la cuisse.

ℹ️ Ismaïla Sarr souffre d'une déchirure aux ischio-jambiers. Il est forfait pour #OMPSG le 31, et devrait être absent plusieurs semaines...#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/03dR0ZfHXk — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) March 23, 2024

« Ça va, ça va, il n'y a pas de gros problèmes, a d’abord rassuré le sélectionneur des Lions de la Téranga Aliou Cissé. Il va voir le médecin et j'espère que ça se passera bien. » Si le Sénégal n’a pas davantage communiqué sur la blessure du Marseillais, le compte Team OM Officiel affirme que l’ancien Messin souffre d’une déchirure aux ischios. Ismaïla Sarr est annoncé forfait pour le choc face au Paris Saint-Germain le 31 mars. Et devrait manquer plusieurs semaines de compétition alors que son temps de jeu augmentait sous les ordres de Jean-Louis Gasset. Rappelons que le technicien était déjà privé de Samuel Gigot, Amir Murillo, Bilal Nadir et Valentin Rongier.