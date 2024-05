OM ‍: Frank McCourt va tout dire ce mercredi

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le propriétaire de l'OM est enfin là pour parler, et il a décidé de réserver ses confidences à la presse locale. Tout sera détaillé ce mercredi.

Annoncé comme sur le point d'arriver à Marseille cette semaine, pour un court passage qui se veut toutefois le plus concis possible, Frank McCourt a livré une grande interview au quotidien La Provence, dévoile BFM. Dans l’édition de mercredi, cet entretien sera publié, font savoir les médias qui ont eu vent de cette information. Le journal local aura même la chance d’avoir également Pablo Longoria pour pouvoir interroger tout l’état-major du club olympien sur la saison qui vient de s’écouler, les objectifs actuels avec le nouvel entraineur et l’effectif, mais aussi l’avenir. Cela comprend le projet, l’état des finances et bien sur les rumeurs incessantes sur la vente du club à l’Arabie Saoudite.

Longoria conforté dans un projet sur trois ans ?

Aux dernières nouvelles, il était surtout question de monter un nouveau projet sur trois ans, avec toujours un Pablo Longoria conforté aux commandes, même si le président espagnol a eu un gros coup de mou au coeur de la saison et a pensé à partir. Mais le fait que Stéphane Tessier soit désormais écarté, laisse le champ libre à Pablo Longoria, qui compte bien se rattraper au mercato avec Mehdi Benatia en bras droit. La quête d’un nouvel entraineur a en tout cas déjà débuté, avec la volonté de faire venir Sergio Conçeicao dans les plus brefs délais.