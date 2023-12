OM ‍: Deux joueurs de Naples attendus à Marseille

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Si l'OM a battu l'Ajax jeudi, les soucis de Gennaro Gattuso ne sont pas réglés pour autant. L'entraîneur italien demande au moins deux joueurs cet hiver et n'hésite pas à piocher chez son ancien club, Naples.

Un été maudit et surtout raté pour Pablo Longoria. Peu en réussite sur la question de l'entraîneur avec le départ de Tudor et le fiasco Marcelino, le président de l'OM n'a pas été plus performant pour les joueurs. Pour une fois, son recrutement est globalement mauvais. La plupart des recrues déçoivent (Aubameyang, Ndiaye, Correa) quand d'autres ont disparu ou presque des radars (Murillo, Meité). 12e de Ligue 1, l'OM souffre du manque de qualité de son effectif actuel. Gennaro Gattuso l'a lui-même concédé ce vendredi en conférence de presse : Marseille doit impérativement recruter en janvier pour atteindre ses objectifs.

Lindstrom, Ostigard : Gattuso a des solutions à Naples

C'est d'autant plus vrai que la CAN approche, mobilisant 5 à 6 joueurs marseillais en Côte d'Ivoire en janvier 2024. « C’est une question assez simple, pendant la CAN on va perdre 5-6 joueurs donc l’effectif sera réduit à 18 joueurs, donc évidemment qu’il faudra renforcer l’effectif. Je pense que les maths, c’est quelque chose d’assez objectif. Forcément qu’il nous manquera des joueurs. Donc évidemment qu’il y aura besoin de renforcer l’effectif », a t-il indiqué. Le quotidien du sport révèle ainsi que Gattuso veut un latéral gauche et un ailier, précisant aussi les noms de joueurs déjà visés par l'entraîneur italien de l'OM.

Les deux pistes les plus sérieuses sont à Naples avec Jesper Lindstrom et Leo Ostigard. Le premier, attaquant suédois de 23 ans arrivé de Francfort cet été, joue peu mais il avait fait forte impression en Allemagne. Il est jugé comme une piste sérieuse au sein du club phocéen. Le second, défenseur central norvégien de 24 ans, est lui aussi abonné au banc de touche avec Naples. Ostigard n'est pas la seule piste étudiée en défense centrale puisque l'OM pense aussi à Varane et au Lillois Leny Yoro. Mais, le Norvégien de Naples est sans conteste le plus facile à signer à court terme. Reste désormais à se mettre d'accord avec Mehdi Benatia et surtout Pablo Longoria, alors que la DNCG vient d'encadrer la masse salariale des Marseillais.