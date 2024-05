OM ‍: Cinq titulaires virés au mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato de l’OM sera agité car après une saison décevante, Pablo Longoria a l’intention de renouveler un maximum l’effectif. Plusieurs titulaires ne seront pas retenus en cas de belle offre.

Ces dernières années, Pablo Longoria a beaucoup modifié l’effectif de l’Olympique de Marseille d’une année sur l’autre, y compris lorsque les résultats étaient bons. Cet été, le président de l’OM aura une bonne raison de tout changer puisque la saison 2023-2024 n’a clairement pas été à la hauteur des attentes avec une 8e place très décevante en Ligue 1 et une demi-finale d’Europa League qui cache à peine la forêt. L’état-major du club phocéen a d’ores et déjà ciblé plusieurs joueurs à faire partir de tout urgence afin de renouveler l’effectif et la mentalité de l’équipe. A en croire les informations de Mohamed Bezzouaoui, chroniqueur pour le Club des 5, la direction de l’Olympique de Marseille souhaite faire le ménage en défense centrale.

A un an de la fin de leur contrat, qui expire en juin 2025, Chancel Mbemba et Samuel Gigot ne seront pas retenus. Les deux joueurs disposent d’un bon de sortie et Marseille espère se séparer d’eux afin de récupérer une indemnité de transfert ainsi que d’économiser leur imposant salaire. Ces deux départs ont également pour but de faire de la place à Bamo Meïté, perçu en interne comme un titulaire en puissance à l’avenir en compagnie de Leonardo Balerdi, qui s’est lui imposé comme le taulier de la défense marseillaise cette saison. Le chamboule-tout en défense concerne aussi Jonathan Clauss.

En attaque, Ounahi et Sarr sont à vendre

L’international français est lui aussi en fin de contrat en juin 2025 et ne sera pas retenu, après les tensions du mois de janvier. Mehdi Benatia n’est clairement pas un fan de l’ancien Lensois et milite pour son départ. Au milieu de terrain, des joueurs tels que Veretout, Rongier ou Harit seront conservés, ce qui n’est pas le cas d’Azzedine Ounahi. L’international marocain ne s’est jamais imposé et l’OM souhaite profiter de sa cote dans certains championnats européens mais surtout au Moyen-Orient pour récupérer au minimum sa mise, c’est-à-dire 10 millions d’euros, la somme dépensée pour le recruter d’Angers en janvier 2023. Dans le secteur offensif, Marseille souhaite conserver Aubameyang, Ndiaye et Moumbagna mais ouvre la porte à un départ d’Ismaïla Sarr, bien trop irrégulier sur la durée et qui dispose encore d’une belle cote en Premier League après son passage réussi à Watford et ses performances correctes avec la sélection sénégalaise. Cela fait déjà cinq joueurs pour qui l’OM ouvrira la porte à un départ. De toute évidence, le mercato estival sera très agité (comme souvent) à Marseille.