OM ‍: Cette recrue a le niveau Ligue 2, c'est violent

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Cet hiver, l’OM a récupéré Luis Henrique, dont le prêt à Botafogo a expiré. Malgré un but inscrit face à Clermont samedi soir, le Brésilien n’est pas un titulaire aux yeux de Jean-Louis Gasset.

Dans un rôle d’ailier, Luis Henrique est confronté à une rude concurrence à l’Olympique de Marseille d’autant que depuis la prise de fonctions de Jean-Louis Gasset, certains attaquants ont retrouvé des ailes à l’image d’Iliman Ndiaye ou encore d’Ismaïla Sarr. Le coach marseillais de 70 ans a néanmoins à cœur de faire participer un maximum de joueurs afin que chacun se sente concerné, ce qui peut avoir son importance avec un calendrier surchargé en raison de l’Europa League. C’est ainsi que Luis Henrique est entré en jeu face à Clermont samedi, et le Brésilien a inscrit son premier but de la saison en Ligue 1. Il en faudra beaucoup plus pour faire changer d’avis Romain Haering sur le niveau de Luis Henrique. Dans l’émission « L’OM au Café » sur Le Phocéen, le journaliste n’a pas été tendre avec l’ancien joueur de Botafogo au détour d’un débat sur le niveau d’Ismaïla Sarr.

« Selon moi ça saute aux yeux qu’enlever Ismaïla Sarr de l’équipe en ce moment, ce serait une hérésie. Luis Henrique est pas mal ? Je ne sais pas dans quel sport, mais peut-être. Il a progressé ? Oui allez… avant de partir au Brésil c’était un joueur de N2 et maintenant c’est un joueur de Ligue 2. Quand je lis vos commentaires et que je vois ‘Luis Henrique même niveau que Sarr’, j’ai presque envie de couper le micro. Ce n’est pas possible… On ne peut pas tout dire. Quand je vois ce message, on ne peut pas le dire. Pour moi, c’est fou de dire que ce que fait Ismaïla Sarr sur les trois derniers matchs est insuffisant. On peut avoir de l’exigence, comparer nos joueurs à Vinicius ou Jérémy Doku. Mais on est 7e de Ligue 1 et on est en Europa League, il faut des joueurs qui te font progresser step by step et je trouve que c’est le cas d’Ismaïla Sarr » a lancé Romain Haering, grand fan d’Ismaïla Sarr et beaucoup moins, vous l’aurez compris, de Luis Henrique. En fin de contrat avec Marseille en juin 2025, l’ailier gauche brésilien de 22 ans a encore quelques semaines pour convaincre Pablo Longoria de lui offrir une prolongation. Dans le cas inverse, il devrait être placé sur la liste des transferts lors du prochain mercato estival.