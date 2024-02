OM ‍: Ces 42 millions d’euros disparus qui torpillent Longoria

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria a perdu son titre de roi du mercato, et cela fait très mal à l'OM. Sportivement comme financièrement, le club phocéen boit la tasse avec les choix de son président.

L’OM ne connait pas encore quel sera l’accueil du Stade Vélodrome ce vendredi soir pour la réception de Metz, mais l’engouement ne devrait pas être total. Certes, une réunion a eu lieu dans la semaine pour tenter d’apaiser les tensions alors que les résultats sont en chute libre et que la Coupe de France est déjà terminée. Mais plusieurs groupes ont boycotté ce rendez-vous et le soutien semble quitte ou double à l’heure de jouer une formation lorraine en perdition, et où seule la victoire permettra de se remettre dans le bon sens pour aller chercher l’une des quatre premières places en fin de saison.

Gennaro Gattuso échappe pour le moment aux critiques, en raison de son franc-parler, et de sa volonté de voir les joueurs se donner à son image, c’est à dire à fond à chaque entrainement, chaque match, même si l’état de grâce de l’Italien va forcément s’arrêter un jour. Celui de Pablo Longoria est définitivement terminé. Apprécié par les supporters pour son activité sur le mercato et sa volonté d’améliorer l’effectif dès qu’il le peut, l’Espagnol paye ce remue-ménage incessant, et des choix qui n’ont plus été payants ces derniers temps. Les dernières bonnes recrues sont rares, et les suiveurs de l’OM en viennent à être satisfaits quand les joueurs arrivés ne sont pas trop mauvais.

Ndiaye, Sarr et Correa, les boulets de l'OM

Mais il y a néanmoins trois dossiers qui plombent littéralement le bilan récent de Pablo Longoria et ces recrutements ratés font très mal financièrement comme sportivement. La Provence s’est penchée ce vendredi sur les derniers ratés du dirigeant marseillais, et les venues de Iliman Ndiaye et Ismaila Sarr sont considérées comme de cuisants échecs, alors que 30 millions d’euros ont été lâchés pour les faire venir afin de dynamiter l’attaque marseillaise. A cela s’ajoute un passage pour le moment encore plus inquiétant, celui de Joaquin Correa, qui traverse cette saison tel un fantôme. Et pourtant, l’OM a lâché 2 millions d’euros en prêt payant, et devra rajouter 10 ME en fin de saison s’il termine à l’une des quatre premières places du championnat. Un pactole qui se monte potentiellement à 42 ME et qui plombe Marseille. « Depuis un an, on n’est plus à un flop près, mais ça fait beaucoup de bides pour l’Olympique de Longoria. Pour aucune franche réussite », résume ainsi La Provence, pour qui l’ancien recruteur qu’est Pablo Longoria est en train de se planter dans les grandes largeurs ces dernières années.