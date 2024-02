OM ‍: Ce n'est pas Dzeko ou Agüero, mais Moumbagna mérite le respect

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pour sa première sur le banc de l’OM jeudi soir, Jean-Louis Gasset a aligné deux attaquants en associant Pierre-Emerick Aubameyang avec Faris Moumbagna. Un duo que l’on devrait revoir dans les semaines à venir.

Disposés en 3-5-2, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont réalisé un match plein jeudi soir pour se défaire du Shakhtar Donetsk et se qualifier en 8es de finale de l’Europa League. Devant le meneur de jeu Amine Harit, Jean-Louis Gasset avait aligné Faris Moumbagna au côté de Pierre-Emerick Aubameyang plutôt qu’Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr ou Joaquin Correa. Le choix de l’entraîneur olympien a été plutôt judicieux, car l’avant-centre camerounais a réalisé un match correct. Plutôt juste dans ses remises et dans ses appels, il a libéré de l’espace à Aubameyang, a beaucoup pesé sur le front de l’attaque marseillaise et aurait pu obtenir un penalty en fin de première mi-temps. Il y a quelques jours, Jean-Michel Larqué avait pourtant comparé Faris Moumbagna a « un joueur de district » sur les ondes de RMC en critiquant notamment son physique. Jeudi soir après la victoire marseillaise, Walid Acherchour a répondu à son collègue.

« Je trouve que Moumbagna fait une bonne première mi-temps. Tout ce qu’il fait c’est simple, il pèse. Le grand Jean-Michel Larqué qu’on adore et que l’on respecte énormément, il dit quand même que c’est un joueur de district. Je trouve que c’est très dur. Il ne faut pas entrer dans la caricature, ce n’est pas car il est costaud que c’est juste un déménageur. Je ne dis pas qu’il est fin techniquement et que c’est Kun Agüero mais ce qu’il fait avec le ballon c’est plutôt propre, il joue en remise. Sincèrement sa première mi-temps, elle est propre. Qui est fin techniquement aujourd’hui à Marseille ? On ne parle pas d’Edin Dzeko, je parle de Moumbagna. Je dis juste que par rapport à Vitinha, c’est davantage cohérent dans son apport à l’équipe. C’est intéressant, ce n’est pas un joueur de district » a analysé Walid Acherchour, qui trouve Faris Moumbagna plutôt intéressant pour ses premiers matchs avec l’OM. Un avis globalement partagé par les supporters olympiens, qui s’étaient pour la plupart agacés des propos tenus par Jean-Michel Larqué à l’encontre de l’attaquant de Marseille.