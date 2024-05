OM ‍: Ça se bouscule au portillon pour Aubameyang ‍!

Dans un OM très décevant, Pierre-Emerick Aubameyang a fait partie des rares joueurs à assumer leur statut. Le Gabonais a porté l'OM, montrant qu'il n'avait rien perdu de ses qualités. De quoi en faire une cible de choix au mercato.

Pierre-Emerick Aubameyang a été seul au milieu du désert marseillais. Si l'OM 8e n'a pas été à la hauteur de ses ambitions, l'attaquant gabonais n'y est vraiment pour rien. En effet, il a su marquer 30 buts toutes compétitions confondues dont 10 en Ligue Europa et surtout 17 en Ligue 1. A titre de comparaison, aucun autre marseillais n'a dépassé les 3 buts en championnat. Cela souligne bien la qualité technique mais aussi physique du Gabonais. Cela n'a échappé à personne : Aubameyang a porté l'OM sur son dos cette saison. Bien des clubs en Europe et dans le monde ont déjà fait ce constat.

Comme le rapporte Sky Sports, l'attaquant de l'OM fait l'objet de très nombreuses convoitises au mercato estival. Malgré ses 34 ans et deux ans de contrat restants à l'OM, il ne manque pas d'offres. C'est notamment le cas en Arabie Saoudite et ce n'est pas nouveau. Depuis de nombreux mois, plusieurs clubs de Saudi Pro League se sont positionnés sur Aubameyang et peuvent proposer des salaires élevés.

⚽️ 10 goals in Marseille's run to the semi-finals 👏



Aubameyang is the 2023/24 #UEL Player of the Season 🏅