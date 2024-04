OM ‍: « ‍Ça change des kalchnikovs ‍», Bougheraba répond au tifo-gate

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Au centre d'une étonnante polémique, Redouane Bougheraba a pris la parole pour couper court à toutes les divagations liées à son apparition en tifo géant lors d'OM-PSG.

Gros coup de pub détourné ou simple hommage à un Marseillais qui réussit, le nom de Redouane Bougheraba est en tout cas sur le devant de la scène depuis ce dimanche soir. Un tifo géant, le représentant notamment avec la Ligue des Champions, a été déployé par les Winners avant le match entre l’OM et le PSG. Et pour beaucoup, c’était tout de même de trop alors que les joueurs entraient sur le terrain pour un match de football de premier plan, et qu’il n’était pas l’heure de faire de la promo pour un spectacle, même s’il sera au Stade Vélodrome au mois de juin. Même Pablo Longoria aurait été mécontent de voir cet hommage rendu à l’humoriste, alors ce n’était pas prévu et pas forcément approprié selon le président de l’OM.

L'hommage des Winners à un Winner

OM : Le Tifo-gate, Pablo Longoria est furieux ! https://t.co/rim9rm36Mw — Foot01.com (@Foot01_com) April 1, 2024

Interrogé par La Provence, Redouane Bougheraba a tenu à clarifier les choses. A savoir que ce tifo n’était pas sponsorisé par Amazon, qui a pourtant largement montré l’animation pour ce spectacle qui sera diffusé sur sa plate-forme. Et ce n’était pas non plus un manque de respect, mais simplement la mise en avant d’un Marseille, supporter de l’OM et pur Winners, qui réussit. « Ce sont les South Winners qui ont fait ça. Moi je suis un Winners depuis tout petit, ils voulaient m'honorer, me faire plaisir. Ça n'a rien à voir avec Amazon ! C'est n'importe quoi. Je suis un Marseillais, je suis un supporter de l'OM, je fais le Vélodrome le 22 juin. Les Winners se sont dit "C'est la fierté des nôtres", on va le mettre à l’honneur. J'entends parler d'Éric Gerets, des quatre ans de la mort de Pape Diouf, mais cela n'avait rien à voir. Ça, c'est au club de s'en occuper. On ne défie personne, on ne manque de respect à personne. Les Winners ont juste voulu célébrer un enfant de Marseille. Ils l'ont fait un soir de clasico. Il n'y a pas de coup marketing, il n'y a rien à voir avec Amazon. Le stade est quasiment plein pour mon spectacle, on a vendu 25000 billets. à trois mois de l'événement. On n'a pas besoin d'un tifo. out le monde rend fou les Winners avec ce tifo depuis hier soir. Je ne comprends pas. On n'est connu que pour les kalachnikovs ! Pour une fois qu'un mec réussit honnêtement en faisant des blagues et qu'il est mis à l’honneur… », a lancé l’humoriste, flatté par l’hommage dont il était au courant, et déçu de voir le tournant que prend la polémique autour de ce tifo.