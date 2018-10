OM : Bouba Kamara a deux très grands rêves à Marseille

Dans : OM, Ligue 1, Mercato, Equipe de France.

Alors qu'il est le nouveau minot à la mode au sein de l'Olympique de Marseille, Boubacar Kamara se voit rester très longtemps dans son club formateur.

Boubacar Kamara a une histoire particulière avec le club phocéen. Le défenseur central a débuté le foot à l'âge de 4 ans à l'OM, et il n'a donc jamais joué pour une autre formation dans sa carrière. Au club depuis 14 saisons, l'international U20 est donc le plus ancien en terme de longévité au sein de l'effectif pro de Rudi Garcia... alors qu'il est le plus jeune en âge. Une drôle d'anecdote qui pousse le joueur à peine majeur à voir très loin avec son club de toujours, où il rêve de devenir le Maldini de l'OM.

« L'OM, c'est dans le sang dans la famille. On est passionné par l'OM. Ma mère et mon père sont abonnés aux Yankee. Je me souviens quand j'allais au stade avec ma sucette. Maintenant, mon père est toujours dans le virage pour m'encourager. C'est spécial, c'est magique. Ça fait chaud au cœur. Un rêve ? Être un jour sélectionné en équipe de France. Et j'ai aussi envie de marquer l'histoire de l'OM en gagnant des titres avec mon club. Le mercato ? Aujourd'hui, je n'ai pas la tête à l'extérieur. L'intérêt des clubs étrangers, c'est toujours bien. Mais je suis focus sur l'OM. Faire toute ma carrière à l'OM ? Oui pourquoi pas. Pour l'instant, j'ai fait toutes mes classes à l'OM. Si je peux continuer longtemps, je vais le faire. Mais je ne sais pas de quoi est fait demain. L'objectif, c'est de rester le plus longtemps à l'OM, quitte à y finir », a lancé, sur Canal+, Kamara, qui ne jure donc que par l'OM, alors que de grands clubs européens comme Manchester City s'intéressent de très près à lui. Preuve que le Champions Project de Frank McCourt tient la route à Marseille.