OM ‍: Benatia débarque sur X et dément deux rumeurs ‍!

Par Claude Dautel

Preuve que du côté de l'Olympique de Marseille on regarde attentivement ce qu'il se dit sur le choix du futur entraîneur, Mehdi Benatia en personne est venu sur X pour démentir deux informations d'un journaliste spécialiste du mercato.

L'OM se cherche un entraîneur après le départ de Jean-Louis Gasset et visiblement ce n'est pas simple si l'on en croit les nombreuses rumeurs qui agitent les réseaux sociaux. Alors que Pablo Longoria souhaite dévoiler au plus vite le nom du nouveau coach de l'Olympique de Marseille, Sacha Tavolieri, journaliste spécialiste des transferts, a affirmé ce mercredi que les dirigeants de l'OM avaient rendez-vous la veille avec Sergio Conceiçao, mais également que Mehdi Benatia avait évoqué ce poste désormais vacant avec Franck Haise, l'actuel entraîneur du RC Lens, dès le mois d'avril dernier.

Faux ❌ — MBenatia5 (@MedhiBenatia) May 22, 2024

Deux affirmations qui ont été catégoriquement niées par le conseiller sportif de l'Olympique de Marseille. En effet, contre toute attente, Mehdi Benatia a répondu un « faux » clair et net aux propos de notre confrère belge. Pour l'instant, ce dernier n'a pas riposté au brutal démenti du dirigeant de l'OM, visiblement décidé à calmer les nombreuses rumeurs sur le sujet très sensible du futur entraîneur du club phocéen. De son côté, Gianluca di Marzio a affirmé que Conceiçao était tout proche de rejoindre Marseille et que Paulo Fonseca n'était plus vraiment une piste pour le club de Frank McCourt. Cette fois, il n'y a pas eu de réaction officielle de la part de l'Olympique de Marseille où on attend toujours la venue du milliardaire américain afin de prendre des décisions, notamment sur l'entraîneur, et les communiquer aux supporters. Ces derniers sont de plus en plus impatients et agacés et seule l'annonce du nouveau coach pourrait calmer tout le monde.