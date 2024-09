80 ME pour cette star marseillaise, l'OM était bouillant ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM s'est montré ambitieux cet été au mercato, même si certains coups n'ont pas pu aller au bout. Mehdi Benatia a tenté de convaincre Wesley Fofana de signer, et le Français natif de Marseille avoue avoir été tenté.

Des défenseurs français que Chelsea a recruté très cher, il y en a quelques uns ces dernières années. Wesley Fofana reste un mystère avec seulement une vingtaine de matchs disputés en deux saisons, en raison de sérieuses blessures qui se sont enchainées. Celui qui avait déjà été gravement touché lors de son arrivée en Premier League du côté de Leicester, enchaine donc les malheurs à ce niveau, et a même parfois été pointé du doigt par la presse anglaise comme un joueur très doué, mais pas forcément suffisamment costaud pour résister à l’impact du poste de défenseur central en Premier League. Cela n’a pas empêché, en 2022, de voir Chelsea mettre 81 millions d’euros hors bonus pour faire venir l’ancien stéphanois, avec un contrat pléthorique sur sept saisons, l’emmenant donc jusqu’en 2029. Un sacré poids financier pour les Blues, qui cherchent ces derniers mois à limiter la casse après des investissements copieux sur des dizaines de joueurs qui ne donnent pas satisfaction, et coûtent forcément très cher.

L'OM, Fofana l'a dans son coeur

Résultat, Wesley Fofana a senti cet été qu’un nouveau départ était envisageable. S’il n’a finalement pas bougé de Stamford Bridge, il a reconnu dans un entretien à Free Foot qu’il avait été sollicité par l’OM pour une signature qui aurait eu un énorme retentissement forcément. Le forcing de Mehdi Benatia pour le faire venir a en tout cas failli payer pour celui qui est natif de Marseille, mais avait choisi l’ASSE pour faire sa formation. « J’ai eu un appel qui m’a beaucoup touché. Ça serait mentir de dire que je ne l’ai pas calculé. C’était Mehdi Benatia de l’Olympique de Marseille, le directeur sportif. C’est sûr que ça m’a touché. Je pense que tout le monde sait pourquoi et… J’ai eu une réflexion. Mais voilà, l’objectif à l’heure actuelle c’est de réussir à Chelsea, d’essayer d’enchaîner les matchs, de m’imposer dans mon club. Et après l’Olympique de Marseille, on verra un jour. J’ai encore un contrat jusqu’en 2029. On verra bien après ça. Je ne m’en suis jamais caché. C’est ma ville, c’est mon club, je suis supporter de l’Olympique de Marseille. Si ça se trouve, dans quelques années, je serai à l’Olympique de Marseille. Je peux aussi faire toute ma carrière à Chelsea on verra bien », a avoué le défenseur central appelé par Didier Deschamps en septembre, mais finalement resté en Angleterre par prudence pour éviter de se blesser à nouveau.

Une preuve de plus que l’OM n’a pas manqué d’ambitions cet été et pensait à des renforts de prestige sur toutes les lignes. Avec sa fragilité physique, Fofana a vu sa valeur chuter sur le marché des transferts, et est estimé à 25 millions d’euros sur les sites spécialisés. Une somme que Marseille aurait très bien pu aligner si le dossier était allé plus loin.