OM ‍: Balerdi, la première catastrophe du mercato

Désormais considéré comme l'un des hommes forts de l'effectif marseillais, Leonardo Balerdi a encore deux ans de contrat avec l'OM. Le défenseur argentin se verrait bien continuer à Marseille. Oui mais...

Il est désormais très loin ce mois de mars 2023 quand un supporter de l'Olympique de Marseille était venu entamer une grève de la faim devant la Commanderie afin de réclamer de Pablo Longoria qu'il vende au plus vite Leonardo Balerdi. L'expulsion du défenseur contre Strasbourg avait fait péter les plombs de ce fan marseillais qui, rassurons tout le monde, avait cessé sa grève une fois les journalistes partis. Heureusement, le président de l'OM n'avait pas cédé, car cette saison, le joueur formé à Boca Juniors et recruté par Marseille à Dortmund pour 11 millions d'euros, a été l'un des cadres des différents entraîneurs. A deux ans de la fin de son contrat, les supporters phocéens souhaitent que Leonardo Balerdi prolonge très vite, mais la déconvenue pourrait être grande car tout ne serait pas si clair que cela.

Balerdi a emballé le Vélodrome

Car si l'international argentin de 25 ans a confié après le dernier match de la saison au Havre qu'il avait l'intention de continuer sa carrière sous le maillot de l'Olympique de Marseille, tout n'est pas si simple. Ce mercredi, dans La Provence, Ludovic Ferro fait même planer une ombre sur la présence de Leonardo Balerdi la saison prochaine. Outre le fait que plusieurs clubs européens se pencheraient sur son dossier, avec des offres financières susceptibles de faire réfléchir Pablo Longoria. Et même si le défenseur souhaite rester à l'OM, tout n'est pas si simple. « Certaines sources laissent entendre que la situation est plus complexe », révèle notre confrère marseillais, sans en dire plus sur la nature de ces difficultés à conserver celui qui, avec Pierre-Emerick Aubameyang, est devenu l'un des chouchous du Vélodrome. Reste que le départ cet été de Leonardo Balerdi serait très mal vécu par les supporters marseillais qui pensent que ce dernier est capable d'être un élément de base du futur entraîneur phocéen. Pablo Longoria va devoir vite se décider.