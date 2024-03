OM ‍: Balerdi attend la bonne offre pour partir

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Auteur d’une bonne saison sous le maillot de l’OM, Leonardo Balerdi ne se voit pas quitter Marseille de suite… sauf si un gros club européen vient le chercher lors du prochain mercato d’été.

Recruté en provenance du Borussia Dortmund en l’échange d’un chèque de 11 millions d’euros en 2020, Leonardo Balerdi a mis du temps à répondre aux grandes attentes placées en lui. Mais cette saison, le défenseur argentin confirme tout son grand potentiel. Après avoir essuyé des critiques ces dernières années, Balerdi a mis tout le monde d’accord depuis quelques mois. Titulaire indiscutable et brillant notamment contre Villarreal en Europa League avant la trêve internationale, l’Argentin est actuellement dans la forme de sa vie. Proche d’un départ l’hiver dernier, sachant que l’OM a refusé des offres pour le garder jusqu’à la fin de la saison, Balerdi est aujourd’hui pisté par de grands clubs de Serie A en vue des prochains mercatos. Mais alors est-ce que Balerdi envisage de quitter l’OM dès l’été prochain ? Pas vraiment, à moins qu’un grand club européen ne vienne frapper à la porte.

« Ça dépend des opportunités, des offres »

🗣️ Léo Balerdi :



« Je peux rester un an de plus, trois ans de plus, je n’ai pas de problème avec ça, je suis content ici. Mais ça dépend des opportunités, des offres, de beaucoup de choses. En tous cas je suis content ici. Et pour le moment, on est là »



« Je peux rester un an de plus, trois ans de plus, je n’ai pas de problème avec ça, je suis content ici. Mais ça dépend des opportunités, des offres, de beaucoup de choses. En tous cas je suis content ici. Et pour le moment, on est là », a lancé le défenseur central de l’OM dans une conférence de presse spéciale avec des enfants supporters de Marseille. Pour boucler sa saison pleine, le joueur de 25 ans veut maintenant finir de la meilleure des façons, que ce soit en Europa League, où son club phocéen affrontera Benfica en quarts de finale, mais aussi en L1, où l’OM espère encore jouer le podium. Et s’il arrive à remplir tous ses objectifs collectifs et personnels avant la fin de saison, Balerdi aura probablement une énorme côte sur le marché des transferts l’été prochain. Une trop grosse pour que l'OM arrive à le retenir une saison de plus ? Réponse dans quelques mois...