OM ‍: Aubameyang s'offre un record européen

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Buteur contre le Shakhtar Donetsk en Europa League ce jeudi en première mi-temps, Pierre-Emerick Aubameyang est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la compétition.

Auteur de sept buts depuis le début de la saison en Europa League, Pierre-Emerick Aubameyang a définitivement marqué l’histoire de cette compétition. Buteur en première mi-temps contre le Shakhtar Donetsk au Vélodrome ce jeudi, le Gabonais a inscrit son 31e but en Europa League, tous clubs confondus. Ce total fait de l’ancien joueur de Chelsea, d’Arsenal ou encore du FC Barcelone le meilleur buteur de l’histoire de la compétition. Un sacré record à mettre à l’actif de Pierre-Emerick Aubameyang, parfois critiqué pour son attitude à l'Olympique de Marseille mais à qui on ne peut pas reprocher de ne pas marquer et particulièrement en coupe d’Europe puisque l’ancien Stéphanois a quasiment marqué à chaque match européen cette saison.