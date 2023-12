OM ‍: Aubameyang s’est fait démolir, Riolo valide à 100 %

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Sous le feu des critiques, Pierre-Emerick Aubameyang a livré son meilleur match sous les couleurs de l’OM, jeudi contre l’Ajax.

Auteur d’un petit but en Ligue 1 depuis le début de la saison, Pierre-Emerick Aubameyang était sous le feu des critiques à l’Olympique de Marseille. Sifflé lors de sa sortie contre Lille au Vélodrome avant la trêve internationale, le buteur gabonais a de nouveau été hué par le public marseillais au moment de l’annonce de la composition d’équipe jeudi avant le match contre l’Ajax Amsterdam. Titularisé par Gennaro Gattuso après deux matchs de Ligue 1 sur le banc, Aubameyang a répondu de la meilleure des façons avec un triplé inattendu permettant à l’OM de l’emporter contre l’Ajax Amsterdam et de conforter sa première place de son groupe en Europa League. Le visage très fermé, Aubameyang a attendu le troisième but pour célébrer avec le public. En interview d’après-match, l’ex-capitaine d’Arsenal apparaissait encore marqué par les critiques. Elles étaient pourtant normales selon Daniel Riolo, qui a évoqué le sujet sur RMC et qui a estimé que « Auba » ne pouvait pas se plaindre d’avoir été critiqué au vu de son début de saison difficile.

« Aubameyang a mal vécu les critiques, c’est normal, c’est un humain il a le droit de le vivre mal. Maintenant, est-ce que les critiques étaient normales ? Oui, le mec arrive dans un club comme Marseille avec une exigence. Il fait l’objet d’un transfert de joueur vedette avec un gros salaire et un gros CV, on attend beaucoup de toi. Tu ne marques pas, tes performances sont mauvaises, que veux-tu que les supporters de l’OM fassent ? Évidemment qu’ils vont te siffler » estime Daniel Riolo avant de poursuivre en prenant un exemple similaire en Europe, celui de Joselu avec le Real Madrid.

« Mercredi soir, on a dans le match Real-Naples l’attaquant Joselu qui est un enfant de Madrid qui vit très mal le fait de rater de grosses occasions et de ne pas marquer. Avec beaucoup d’humilité, après le match il explique qu’il n’a pas célébré pour s’excuser face au public, c’est une réaction normale. Il ne fête pas parce qu’il estime qu’il en a beaucoup raté avant. Aubameyang est ému, j’espère qu’il était dans le même cas. Il a été beaucoup critiqué mais c’était normal ! » a analysé le chroniqueur de l’After Foot. Reste maintenant à voir si Pierre-Emerick Aubameyang a définitivement lancé sa saison sous les couleurs de l’OM. La confirmation sera attendue dès dimanche soir au Vélodrome contre Rennes.