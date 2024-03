OM ‍: Aubameyang pousse Alexis Sanchez à la casse

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a balayé Villarreal (4-0) jeudi soir au Vélodrome. Héros du match, Pierre-Emerick Aubameyang a démontré qu'il pouvait regarder Alexis Sanchez dans les yeux et a définitivement fait taire les critiques.

Auteur d’un doublé contre la formation de Marcelino, l’attaquant international gabonais de l’OM a atteint la barre des 33 buts en Europa League, devenant ainsi le meilleur buteur de cette compétition. Bien évidemment, les esprits critiques diront que la C3 est une coupe de seconde zone par rapport à la Ligue des champions, mais en attendant, à 33 ans, Pierre-Emerick Aubameyang démontre qu’il reste à un très haut niveau de performance. De quoi faire définitivement taire ceux qui au Vélodrome et ailleurs le traitaient de « fantôme » et l’attaquaient frontalement sur sa nonchalance depuis qu’il avait rejoint l’Olympique de Marseille librement, mais avec un salaire jamais vu à l’OM (600.000 euros par mois). Pour l’ancien joueur d’Arsenal et du Barça, notamment, il y a aussi une petite revanche de prise dans un club où on avait tout fait, en vain, pour conserver Alexis Sanchez au dernier mercato d’été.

Aubameyang n'a pas à souffrir de la comparaison

⏱ 73’ | #OMVillarreal 4️⃣-0️⃣



Un mot pour décrire le dernier but d'@Auba 🇬🇦 sous ce tweet ? 👇 pic.twitter.com/yLhxjWXLWy — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 7, 2024

Pendant longtemps, Pierre-Emerick Aubameyang a été comparé à l’attaquant chilien, idole du Vélodrome la saison passée, mais qui est parti sans un regard vers l’Inter. Et désormais, le bilan bascule en faveur de celui qui a tout de même marqué neuf buts en Ligue 1 à ce stade de la saison, là où Alexis Sanchez en avait marqué quatorze pour toute la saison passée. Car Jean-Louis Gasset sait qu'Aubameyang a besoin de stabilité, et depuis qu'il a succédé à Gennaro Gattuso, l'entraîneur français de l'Olympique de Marseille ne tripatouille pas ses compositions d'équipe. Une bénédiction pour l'attaquant, dont l'association avec Iliman Ndiaye fait des étincelles, ce que Villarreal a constaté à ses dépens.

Alors, au moment où l'OM vient d'enchaîner une quatrième victoire consécutive toutes compétitions confondues, à présent plus personne n'ose parler du buteur chilien, lequel sort rarement du banc de l'Inter et doit se poser des questions sur le choix fait à l'été 2023. C'est forcément une douce revanche aussi pour Pablo Longoria, vivement critiqué pour avoir donné au désormais meilleur buteur de l'Europe League ce qu'il avait refusé à El Nino Maravilla. A Pierre-Aubameyang de finir le boulot cette saison, et d'amener pourquoi pas Marseille sur le podium de la Ligue 1 et le plus loin possible en Europa League. Le « fantôme » vous salue bien.