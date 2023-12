OM ‍: Aubameyang exige la paix avec les supporters

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Malgré son triplé jeudi contre l'Ajax, Pierre-Emerick Aubameyang n'avait pas envie de sourire. Son visage est resté fermé sur les célébrations des deux premiers buts. Un message pour les fans de l'OM qui le sifflaient ? Pas vraiment pour le Gabonais.

Tout footballeur qui évolue en France sait que le public du Vélodrome est sans doute le plus difficile à séduire, que ce soit pour un joueur de l'OM ou d'un club adverse. Aucun statut ni CV ne protège de sa colère, Pierre-Emerick Aubameyang l'a déjà vite constaté. En panne d'efficacité en Ligue 1 avec un seul but inscrit, l'attaquant gabonais récolte des sifflets nourris ces derniers temps. C'était le cas jeudi contre l'Ajax Amsterdam en Ligue Europa. Derrière, il a quand même marqué un triplé pour offrir la victoire à l'OM. De quoi radoucir l'atmosphère ? Non, Aubameyang n'était pas très souriant sur les célébrations de ses deux premiers buts.

Aubameyang frustré d'abord par lui-même

Tout de suite, observateurs comme supporters marseillais ont vu un signe de défiance du Gabonais envers son propre public. Il ne serait pas le premier à faire la guerre à ses propres supporters même s'ils sont rares à accomplir cela au Vélodrome. Présent en conférence de presse à la veille du match contre Rennes, Aubameyang a donné sa version des faits et a calmé le jeu. Ce langage corporel était d'abord destiné à lui-même et non aux supporters de l'OM. Le Gabonais est frustré par son manque de performance devant les buts.

Pierre-Emerick Aubameyang reminding everyone he's still got it 😤 pic.twitter.com/lAnUcx4TFf — ESPN UK (@ESPNUK) December 1, 2023

« Qu’est-ce qui vous fait penser que c’était une défiance (envers les supporters) et non tout simplement un mécontentement personnel ? Je n’étais pas content pour tout ce qui se passe, je suis le premier à ne pas être content. Donc pourquoi sourire, pourquoi être content quand on marque un but ? Il y a de tout. Forcément, je suis un être humain, je suis touché par tout ça. Après, ce n’est pas du tout une défiance, au contraire, c’est juste qu’il fallait, je pense, rester humble. Je ne suis pas en train de réaliser le début de saison que je souhaitais faire. Forcément, j’ai un petit peu les boules, clairement, tout simplement. Et c’est plus un tout, en fait. […] Ils sont là pour nous encourager. Je pense qu’eux aussi ils ont envie que je marque des buts, que je sois bon, que je sois le Pierre-Emerick Aubameyang que tout le monde attend. Donc pourquoi les défier ? », a t-il confié devant la presse. Optimiste sur sa capacité à réagir, Aubameyang a deux belles occasions de se réconcilier avec le Vélodrome cette semaine : Rennes dimanche puis l'OL mercredi.