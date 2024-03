OM ‍: Aubameyang et Alexis Sanchez, l’info qui traumatise Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’été dernier, l’OM a réalisé un coup énorme en recrutant Pierre-Emerick Aubameyang, lequel réalise une saison exceptionnelle avec 23 buts toutes compétitions confondues. De quoi faire oublier Alexis Sanchez.

Cela fait maintenant deux ans que les supporters de l’Olympique de Marseille peuvent compter sur un joueur de classe internationale à la pointe de leur attaque. Après des années de pain noir, à la recherche du grand attaquant qui fuyait la cité phocéenne, l’OM a accueilli Alexis Sanchez puis Pierre-Emerick Aubameyang. Dans deux styles différents, les deux anciens attaquants d’Arsenal ont excellé sur le front de l’attaque marseillaise. Ce n’était pas gagné, mais « Auba » a même réussi à envoyer l’international chilien aux oubliettes dans l’esprit des suiveurs de l’OM.

Aubameyang superstar, l'OM n'a plus vu ça depuis Drogba ! https://t.co/A6etLp4zt7 — Foot01.com (@Foot01_com) March 11, 2024

A en croire les révélations de RMC, l’idée de Pablo Longoria n’était pas de recruter Aubameyang pour remplacer Alexis Sanchez. Le président marseillais avait de grandes ambitions et son but était d’associer les deux stars. Sur le plan financier, il semblerait que cela était possible malgré les salaires colossaux des deux joueurs. Mais au risque de faire hurler les habitués de l’Orange Vélodrome, c’est un certain Marcelino qui n’était « pas chaud » pour faire cohabiter les deux joueurs.

Marcelino a refusé Alexis Sanchez

Une drôle de décision de la part de celui qui est désormais l’entraîneur de Villarreal car à priori, tout était réuni pour que le duo Alexis Sanchez – Aubameyang fasse un carton en Ligue 1. Sur le papier, les deux joueurs semblent très complémentaires mais Marcelino a privé l’OM de ce duo exceptionnel. De quoi nourrir de sérieux regrets même si la saison réalisée par Pierre-Emerick Aubameyang, qui porte à lui seul ou presque les ambitions de Marseille, permet de relativiser. La question est maintenant de savoir si Pablo Longoria tentera sa chance pour faire revenir Alexis Sanchez à l’avenir puisque l’international chilien est en fin de contrat en juin prochain avec l’Inter Milan, où il est barré par la concurrence du duo Lautaro Martinez – Marcus Thuram.