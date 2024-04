OM ‍: Aubameyang est seul au monde, Gasset n’en revient pas

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Meilleur buteur de l’OM avec 25 buts toutes compétitions confondues, Pierre-Emerick Aubameyang est le seul joueur offensif de Marseille qui se montre à la hauteur cette saison.

Il y a Pierre-Emerick Aubameyang et les autres à l’Olympique de Marseille, où l’international gabonais est l’un des seuls à se montrer décisif. La preuve, l’ancien joueur de Chelsea totalise 25 buts depuis le début de la saison alors que le deuxième meilleur buteur olympien, Jordan Veretout, a inscrit 5 buts. Cela ne fait aucun doute, l’OM est Aubameyang-dépendant et ce n’est pas du tout une bonne nouvelle aux yeux de son entraîneur Jean-Louis Gasset. Dans les colonnes de La Provence, l’entraîneur phocéen a rendu un bel hommage à son attaquant, mais le technicien de 70 ans regrette que ses autres joueurs offensifs ne soient pas au niveau espéré cette saison. Iliman Ndiaye (4 buts), Ismaïla Sarr (5 buts), Faris Moumbagna (2 buts) ou encore Amine Harit (1 but) ont sérieusement de quoi se sentir visés.

« Il faut finir par quelque chose d’efficace. Si vous tirez au ras du poteau, il y a six mètres, on peut se replacer. Si vous allez dribbler, faire une feinte de frappe et que vous vous faites prendre le ballon, l’adversaire est prêt à contrer. J’ai des joueurs qui ont du mal à marquer des buts. Derrière Aubameyang, je crois que c’est Mbemba le deuxième meilleur buteur avec 5 réalisations (avec Veretout et Sarr). Il faudrait quand même l’aider de temps en temps. Je parle de tous les joueurs offensifs. On ne peut pas s’appuyer sur un seul joueur. S’il a la grippe, on fait quoi ? En début de saison, on imagine la pointe mettre 20 buts, les ailiers 10 chacun avec 7 passes décisives, et ça donnerait 50-60 buts, ce qui ferait une bonne saison. Mais les extérieurs qui en mettent 10, ce sont les grands joueurs » a regretté Jean-Louis Gasset, qui aimerait avoir des ailiers et des milieux offensifs qui puissent également être décisifs afin d’épauler Pierre-Emerick Aubameyang, ce qui rendrait l’OM bien plus imprévisible et redoutable dans le secteur offensif. Un réveil n’est pas trop tard et arriverait surtout au bout moment, alors que Marseille défie Benfica jeudi soir en quart de finale retour de l’Europa League au Vélodrome.