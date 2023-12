OM ‍: Aubameyang est époustouflant, les haters peuvent se cacher

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Sifflé il y a seulement un mois, Pierre-Emerick Aubameyang a retourné tous les supporters de l’OM en l’espace de quatre matchs.

Les quatre derniers matchs ont été très prolifiques pour Pierre-Emerick Aubameyang. L’enchainement de rencontres contre l’Ajax, Rennes, Lyon et Lorient a permis à l’international gabonais de refaire le plein de confiance avant la trêve hivernale. Auteur d’une passe décisive et d’un doublé en Bretagne dimanche soir, « PEA » totalise 7 buts et 3 passes décisives sur les quatre derniers matchs. Un total qui fait gonfler ses statistiques et elles sont loin d’être mauvaises depuis le début de la saison avec 12 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues. Malgré une période de disette en Ligue 1, le numéro 10 de l’Olympique de Marseille a continué à travailler, il a fait le don rond et cela paie aujourd’hui avec une efficacité retrouvée et une influence maximale sur le jeu collectif de son équipe.

Au micro de RMC après la large victoire olympienne à Lorient, Walid Acherchour a dressé les louanges de Pierre-Emerick Aubameyang. Et le chroniqueur de l’After Foot est d’autant plus légitime pour le faire qu’il n’a jamais enterré l’ancien capitaine d’Arsenal, même lorsqu’il ne marquait plus un but à l’OM. « On a fait beaucoup d’émissions et j’ai toujours dis que l’on était très dur avec Aubameyang car son bilan en Europe était déjà intéressant. Il met un triplé au retour contre l’Ajax et un doublé à l’aller, bien avant le changement de système à deux attaquants. Contre le Pana il en met deux aussi. C’est l’animation autour qui était défaillante plutôt que Aubameyang même s’il a raté quelques matchs contre Monaco ou Nice » a analysé Walid Acherchour dans l’After Foot sur RMC avant de conclure.

Walid Acherchour épaté par Aubameyang

« Mais je trouvais les avis très durs, surtout quand je me souviens que l’on disait "Vitinha ou Aubameyang". Le joueur de grande classe, c’est quand même Aubameyang. Depuis qu’il est revenu de sa petite blessure au moment du match de Lens, il pète le feu. Sa première mi-temps à Lorient, c’est époustouflant. J’ai beaucoup suivi la carrière d’Aubameyang à Dortmund, à Arsenal… Je trouve Aubameyang différent depuis le début de la saison dans sa capacité à pouvoir faire jouer les autres. Je trouve sur le début de la saison qu’il n’y a pas que les buts avec Aubameyang, c’est pour ça que je le défendais, je trouvais les avis très durs. C’est un joueur intelligent » estime le chroniqueur. Brighton, Clermont et Montpellier, les trois derniers adversaires de l’OM avant la trêve sont prévenus : Pierre-Emerick Aubameyang est de retour au top de sa forme et lorsqu’il est dans de telles dispositions, il devient très difficile à arrêter.