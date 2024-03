OM ‍: Aubameyang c'est Dieu, Marseille à ses pieds

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur de 23 buts et de 9 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Pierre-Emerick Aubameyang est indiscutablement le monsieur plus de l’OM.

Auteur d’un doublé face à Nantes dimanche soir en Ligue 1, l’international gabonais, meilleur buteur de l’histoire de l’Europa League, était préservé par Jean-Louis Gasset pour le match retour contre Villarreal jeudi soir. Le technicien de l'Olympique de Marseille estimait qu’avec l’avance de quatre buts, acquise au match aller, il pouvait laisser son meilleur joueur sur le banc mais dès la mi-temps, le staff marseillais a senti le vent tourner et a décidé de faire entrer Pierre-Emerick Aubameyang. Une décision salutaire puisque l’ancien buteur de Chelsea a sauvé les siens dans le temps additionnel, alors que Villarreal n’était plus qu’à un but d’arracher la prolongation.

Sur un raid solitaire dont il a le secret, Aubameyang a mystifié une partie de la défense espagnole avant de servir Clauss devant le but vide pour offrir un grand bol d’air à l’OM. Sur Winamax, le journaliste Elton Mokolo a rendu un vibrant hommage au n°10 de Marseille, estimant que ce dernier a largement contribué à sauver à lui seul la saison des Olympiens. « On le dit, on le redira, c’est un attaquant de classe mondiale. C’est le meilleur buteur de l’Europa League, quand tu peux capitaliser là-dessus, c’est important d’avoir un joueur qui a un impact fort dans les moments compliqués. Il est décisif contre l’Ajax dans un moment très difficile, il est décisif face au Shaktar sur le moment chaud de la saison » a lâché le chroniqueur de Winamax après la qualification marseillaise pour les quarts de finale de l'Europa League, avant de conclure.

Aubameyang définitivement indispensable à l'OM

« Et face à Villarreal, quand le bateau tangue et que les Espagnols sont à un but des prolongations, c’est une nouvelle fois Aubameyang qui apparait. Il a une capacité d’apparaître dans les moments très compliquées pour l’OM. Quand on va faire le bilan de cette saison, on se dira que Aubameyang a sauvé Marseille énormément de fois. Gratitude pour lui par rapport à sa saison. On a le meilleur buteur de l’Europa League à l’OM, c’est sa compétition. Aujourd’hui, c’est un luxe et il faut vraiment le valoriser » a analysé Elton Mokolo, véritablement bluffé par la saison réalisée par Pierre-Emerick Aubameyang sous les couleurs de l’OM. Malgré un démarrage compliqué, le Gabonais n’a rien lâché et s’est désormais imposé comme le joueur majeur de l’équipe de Jean-Louis Gasset, au point d’être absolument indispensable.