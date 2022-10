OM : Après sa boulette, Mbemba fait une promesse

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Quasiment dos au mur, l’Olympique de Marseille devra réagir contre le Sporting Portugal mardi. Le défenseur central Chancel Mbemba, fautif lors du revers face à Tottenham (2-0), promet une amélioration.

Bonne pioche du mercato, Chancel Mbemba réussit ses débuts à l’Olympique de Marseille. Le défenseur central arrivé libre a rapidement gagné les faveurs d’Igor Tudor malgré les conséquences de son erreur face à Tottenham (2-0) en Ligue des Champions. Rappelons que l’ancien joueur du FC Porto, alors que son équipe dominait les Spurs, avait écopé d’un carton rouge et laissé ses coéquipiers s’incliner en infériorité numérique. C’est donc avec un esprit revanchard que le Marseillais aborde le rendez-vous contre le Sporting Portugal.

Mbemba reste confiant

« Contre Tottenham, on a fait une erreur qui a coûté beaucoup à l'équipe, mais demain, on ne fera pas d'erreur, a promis Chancel Mbemba. (...) Pour moi, on a montré une très belle image. On a loupé deux matchs, mais on ne va pas baisser les bras. On a envie que ça se passe aussi bien qu'en championnat. On va continuer de travailler. Je vais dire un truc important. Quand on joue sur le terrain, je ne joue pas seul, on part à la guerre en équipe. On sait que des matchs, ça n'a pas marché. Mais on ne va pas abandonner, on est capables. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mbemba (@chancel22)

« Il reste quatre matchs, et ça va être mieux. On fera le bilan de la Ligue des Champions à la fin, a annoncé le Congolais confiant avant la 3e journée. On sait très bien que le Sporting est une très bonne équipe, mais nous on est focalisés sur demain pour faire mieux. (...) En championnat, le Sporting n'est pas dans les trois premiers, mais il travaille et a déjà six points en Ligue des Champions. On sait que le Sporting est une très belle équipe, mais ce ne sera pas simple pour eux. Quand je regarde mes coéquipiers, mon club, on est capables de faire très bien. » A huis clos car sanctionné par l’UEFA, le club phocéen partira avec un handicap supplémentaire.