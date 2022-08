OM : Alexis Sanchez répond aux rumeurs

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Proche de résilier son contrat avec l’Inter Milan, Alexis Sanchez est annoncé à l’OM avec beaucoup d’insistance.

En quête d’un nom ronflant pour conclure son mercato estival, l’Olympique de Marseille est très chaud dans le dossier Alexis Sanchez. Et pour cause, l’international chilien de 33 ans va prochainement résilier son contrat avec l’Inter Milan et sera libre comme l’air. Des discussions ont déjà été engagées entre l’OM et l’entourage d’Alexis Sanchez, et des négociations ont abouti à un accord selon la presse italienne. En début de semaine, les médias transalpins ont effectivement annoncé qu’Alexis Sanchez allait signer deux ans à Marseille avec un salaire revu à la baisse, à hauteur de 3 millions d’euros par an. A la sortie d’un dîner avec son agent Fernando Felicevich mercredi soir, l’ancien attaquant d’Arsenal et du FC Barcelone a justement répondu aux rumeurs au sujet de son avenir. En prenant le soin de rester assez flou pour le moment.

Alexis Sanchez maintient le suspense

« Est-ce le moment de quitter l’Inter ? Demandez-lui ! » a lancé Alexis Sanchez en désignant son agent, avant de poursuivre. « Je suis tranquille, moi je veux jouer, et gagner. Je veux toujours gagner. Hey mon ami, un lion est comme ça ! J’attends toujours quelque chose de plus. Mon avenir ? Je n’ai pas encore décidé. Dire au revoir aux fans de l’Inter Milan ? C’est encore tôt » a lancé Alexis Sanchez, laissant sous-entendre que tout n’est pas encore réglé au sujet de sa résiliation de contrat avec son club actuel de l’Inter Milan. De toute évidence, tout s’accélèrera pour l’Olympique de Marseille au moment où le Chilien sera officiellement libre de tout contrat, ce qui n’est pas le cas. Idéalement, l’OM doit aussi réussir à vendre afin de libérer de la masse salariale et accueillir Alexis Sanchez. Deux attaquants sont proches d’un départ selon L’Equipe : Cédric Bakambu, en discussions avec le Celta Vigo, mais surtout Konrad de la Fuente, pour qui le prêt au Rayo Vallecano est en très bonne voie.