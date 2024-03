OM ‍: Alexis Sanchez éjecté, l'explication gênante de Marcelino

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Non conservé par l’Olympique de Marseille l’été dernier, Alexis Sanchez aurait subi la décision de l’ancien entraîneur Marcelino. C’est du moins l’information donnée par RMC cette semaine, avant le démenti du coach de Villarreal à la troisième personne.

Pour détester Marcelino, les fans de l’Olympique de Marseille n’avaient pas besoin d’un argument supplémentaire. L’ancien entraîneur du club phocéen n’a pas laissé de bons souvenirs lors de son bref passage en début de saison. Sa philosophie de jeu n’avait pas plu au Vélodrome, pas plus que son départ précipité après la réunion avec les responsables de groupes de supporters. Puis l’Espagnol s’était enfoncé en affirmant qu’il était impossible de développer un projet à l’Olympique de Marseille.

C’était attendu: Marcelino copieusement sifflé par le Vélodrome #OMVCF pic.twitter.com/f3mXEWyF6B — Saber Desfarges (@SaberDesfa) March 7, 2024

Ça faisait déjà beaucoup. Et voilà que le public olympien apprend son implication dans le départ d’Alexis Sanchez. En effet, RMC croit savoir que la direction marseillaise souhaitait associer l’attaquant chilien à Pierre-Emerick Aubameyang. Mais le technicien se serait opposé à la prolongation d’El Niño Maravilla. Marcelino a donc été interrogé sur cette rumeur ce mercredi, à la veille du huitième de finale retour de Ligue Europa contre son ancienne équipe. L’occasion pour lui de démentir à sa manière.

« Marcelino a donné son avis »

« Je ne me souviens pas, a d’abord répondu le coach de Villarreal. Quand on était là-bas, on a essayé de faire la meilleure équipe possible selon les possibilités économiques du club. Je crois que les recrues de l’été dernier ne sont pas celles de Marcelino, mais celles du club. Marcelino a donné son avis. Il me semble que les supporters peuvent apprécier ces recrues, malgré le début négatif. Toutes ces recrues montrent leur haut niveau. Mais ce ne sont pas des recrues de Marcelino. Marcelino ne prend pas de décision. Ni là-bas ni dans mes équipes précédentes. Je donne un avis. Et je me range aux décisions prises par l’ensemble de la direction sportive. » Autrement dit, Marcelino refuse d’endosser seul la responsabilité de cette décision très critiquée.