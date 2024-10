OM ‍: 700 euros la place, le PSG met le feu au Vélodrome

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le 27 octobre prochain, l’OM accueillera le PSG en Ligue 1. Un match pour lequel le Vélodrome est déjà complet, mais il est encore possible de trouver une place sur les sites officiels de revente… à des prix délirants.

Deux semaines avant le choc, le Vélodrome affiche déjà complet pour le match entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, qui se déroulera le dimanche 27 octobre à 20h45. A Marseille, personne ne veut rater ce choc entre l’actuel leader du championnat et l’OM, troisième de Ligue 1 après sept matchs. Les tickets se sont vendus comme des petits pains et désormais, ceux qui veulent un sésame pour suivre le match au Vélodrome doivent se tourner vers les sites de revente. L’OM propose un service officiel pour sécuriser la revente des places, mais les tarifs ont grimpé de manière affolante au cours des dernières heures.

Comme le rapporte La Provence dans son édition du jour, il est impossible de trouver une place à moins de 170 euros pour OM-PSG, et il s’agit du prix des moins bonnes places, aux extrémités de la tribune Ganay. Pour ceux qui veulent une vue optimale au centre du stade, l’addition devient très salée puisque le quotidien régional révèle que les places les plus chères sont à 700 euros. « Certaines places sont vendues par lots à des montants dépassant ainsi le millier d'euros pour deux ou trois billets (le plus cher est affiché à 1360 euro pour trois places en Ganay supérieure) » ajoute même le média marseillais.

Les places pour OM-PSG entre 170 et 700 euros

Une autre solution est pratiquée à Marseille, la revente de particulier à particulier, sans passer par la plateforme officielle de l’OM. Les tarifs sont moins exorbitants, mais les risques d’arnaque sont bien plus nombreux. « Sur Twitter, on a pas mal de comptes qui sont "certifiés" et reconnus comme dignes de confiance, souvent les mecs se connaissent. En revanche sur Leboncoin et Facebook, il y a un flux important aussi mais pas mal d’arnaques » prévient un supporter avisé à La Provence. Assister au match OM-PSG relève donc du miracle désormais, à moins que vous ayez une très grosse somme d’argent à dépenser pour acheter une place sur le site de revente officiel du club marseillais. Quoi qu’il en soit, le stade Vélodrome sera comble le 27 octobre prochain, cela ne fait aucun doute.