Officiel : Gerson quitte l'OM et retourne à Flamengo

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les négociations ont abouti entre l’OM et Flamengo pour le transfert de Gerson, qui est désormais officiel.

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’accélère. Après les départs de Luis Suarez et d’Isaak Touré en prêt, c’est Gerson qui a officiellement quitté le club phocéen. En discussions depuis plusieurs semaines, le transfert du Brésilien à Flamengo s’est enfin concrétisé. Ce mardi, l’OM a confirmé le départ de Gerson, qui retrouve son ancien club. Le club phocéen ne précise pas le montant de la transaction mais selon les différentes sources, le montant du transfert oscille entre 15 et 20 millions d’euros. Une belle somme pour l’OM, que Pablo Longoria va pouvoir réinvestir pour trouver un successeur à Gerson et un remplaçant à Amine Harit, gravement blessé au genou et blessé jusqu’à la fin de la saison.