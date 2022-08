Ndombele ciblé par l’OM, c’est du sérieux !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La piste Tanguy Ndombele se confirme à l’OM, où Pablo Longoria apprécie beaucoup le profil de l’ancien milieu de terrain de l’OL.

Très actif depuis le début du mercato estival, l’Olympique de Marseille court toujours après le successeur de Boubacar Kamara au milieu de terrain. En effet, l’ex-milieu défensif de l’OM a fait ses valises pour Aston Villa et à ce jour, il n’a toujours pas été remplacé. Lors des matchs de préparation, ce sont Gueye, Guendouzi et Rongier qui ont joué devant la défense. Mais l’entraîneur Igor Tudor souhaite voir un numéro six potentiellement titulaire débarquer, une volonté partagée par le président Pablo Longoria. Ces derniers jours, les noms de Seko Fofana et de Jordan Veretout ont filtré. Mais à en croire les informations de Sky Sports, la piste Tanguy Ndombele est bien réelle sur le bureau des dirigeants de l’Olympique de Marseille. Et a même tendance à prendre de l’ampleur.

Ndombele entre l'OM et Galatasaray ?

Le média britannique croit savoir que les deux clubs « les plus intéressés » par Tanguy Ndombele lors de ce mercato d’été sont l’Olympique de Marseille et Galatasaray, deux clubs également en concurrence dans le dossier Amine Harit, même s’il semblerait que Marseille ne soit plus véritablement chaud pour recruter le Marocain depuis le rapprochement avec Alexis Sanchez. Quoi qu’il en soit, c’est un nouveau joueur à gros salaire et à relancer que vise Pablo Longoria pour renforcer les rangs de l’Olympique de Marseille au mercato. Après un mois de six mois à Lyon, durant lequel il a alterné le bon et le moins bon, Tanguy Ndombele verrait-il d’un bon œil la perspective de se relancer à Marseille, à six mois du Mondial au Qatar, qu’il espère disputer avec la France ? Ce n’est pas impossible. Mais il faut d’abord que Marseille trouve un accord avec Tottenham, ce qui sera difficile à conclure sans un gros effort financier de la part des Spurs.