Ndiaye est un fiasco, Crystal Palace va rembourser l'OM

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Cet été, l'OM risque encore de vendre plusieurs joueurs au mercato surtout sans qualification en Ligue des champions. C'est notamment le cas du décevant Iliman Ndiaye qui intéresse fortement Crystal Palace.

Cette saison, Pablo Longoria n'a pas été très inspiré pendant les périodes de mercato. Ce fut notamment le cas l'été dernier quand il est allé chercher Iliman Ndiaye à Sheffield United. Le jeune sénégalais était très bon en Championship mais la marche OM en Ligue 1 s'avère un peu trop haute pour lui. Etre un fan du club phocéen ne suffit pas pour réaliser de bonnes performances. Avec un but et trois passes décisives seulement à son actif, il ne sera pas retenu à Marseille l'été prochain. Pablo Longoria espère en tirer un bon prix, lui qui l'avait attiré à l'OM contre 17 millions d'euros tout de même.

Crystal Palace veut recruter Ndiaye cet été

Il faut dire que l'OM a des comptes à équilibrer, surtout s'il échoue à se qualifier pour une coupe d'Europe la saison prochaine. Dans cette optique, le club olympien a reçu une bonne nouvelle d'Angleterre. Selon le Sun, Crystal Palace veut recruter Iliman Ndiaye l'été prochain et ce pour une somme convenable.

Le journal anglais avance l'idée d'un possible transfert pour 15 millions de Livres sterling, soit un peu plus de 17 millions d'euros. C'est exactement ce que l'OM avait payé l'été dernier. Le club londonien aime son profil et le fait qu'il ait performé en Angleterre. Il en fait une priorité pour remplacer Michael Olise, convoité par les deux clubs de Manchester et Chelsea au mercato. Connaissant l'instinct de vendeur de Pablo Longoria, il ne faudra pas beaucoup plus pour le convaincre de lâcher Iliman Ndiaye. Même si cela aurait tout d'un gâchis, les supporters de l'OM préféreront sans doute perdre Ndiaye plutôt qu'un cadre plus important du vestiaire.