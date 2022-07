Memphis Depay à l'OM, il tire le signal d'alarme

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Memphis Depay est en situation d'échec depuis son arrivée au Barça. L'OL ou encore l'OM sont intéressés par la possibilité de le récupérer.

L'été dernier, Memphis Depay quittait l'OL pour réaliser son rêve de jouer pour le Barça. Mais dès son arrivée, les choses ne se sont pas forcément passées comme prévu. Certains joueurs phares ont quitté le navire, comme Leo Messi ou encore Antoine Griezmann. Avec eux, ce sont certaines ambitions qui se sont envolées. Memphis a vite eu sa chance à la pointe de l'attaque catalane. Mais le Néerlandais n'a pas convaincu les fans et son coach. Résultat, l'ancien de l'OL a très souvent squatté le banc. En 37 matchs disputés toutes compétitions confondues sous les couleurs du Barça, Memphis aura trouvé par 13 fois le chemin des filets. Trop peu pour les attentes du Barça. La direction espagnole réfléchit d'ailleurs à se séparer de son joueur de 28 ans. Et bonne nouvelle pour lui, Memphis ne manquerait pas de propositions. Notamment en France où l'OL et l'OM lui font les yeux doux.

Memphis et le Barça, l'aventure continue ?

Mais selon certaines personnalités néerlandaises, pas question de voir Memphis quitter le Barça une saison seulement après son arrivée. C'est du moins ce que pense Ronald Koeman, qui l'a fait venir en Catalogne. « Il s'est avéré être un grand joueur, c'est exactement la raison pour laquelle nous l'avions recruté. Cela dépend de ce que veut Xavi, mais pour moi, c'est définitivement un joueur de Barcelone. Sans aucun doute », a notamment indiqué Ronald Koeman dans des propos rapportés par le média néerlandais Voetbal International. Sur sa lancée, Ronald Koeman s'est également exprimé sur le futur de Frenkie de Jong, autre joueur des Pays-Bas à être annoncé sur le départ : « J'ai beaucoup de contacts avec Memphis et Frenkie de Jong. Je connais la situation de Frenkie et il a déjà dit qu'il voulait rester, c'est tout ce que je sais ». Encore un peu de patience pour les amoureux du Barça, pas forcément rassurés par le début de mercato de leur club. Les difficultés économiques des Catalans empêchent notamment le club de pouvoir annoncer le recrutement de Robert Lewandowski. Pour le moment, Franck Kessie et Andreas Christensen ont rejoint l'effectif de Xavi.