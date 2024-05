McCourt a confié l'OM à « ‍un incompétent ‍»

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Sans qualification en coupe d'Europe, la saison de l'Olympique de Marseille est un immense fiasco. Au moment de faire le bilan et de désigner les responsables, le nom de Frank McCourt revient. Mais, l'Américain n'a rien à se reprocher.

Un mercato de Ligue des champions pour une médiocre 8e place. L'OM a déchanté depuis l'été dernier où il avait fait venir Aubameyang, Lodi, Kondogbia, Correa, Sarr (13ME), Ndiaye (17 ME) avec des salaires très élevés pour certains d'entre eux. Malheureusement, sur le terrain, plusieurs de ces renforts ont été très décevants. L'OM n'a jamais été dans le coup en Ligue 1, devant rapidement abandonner ses rêves de C1. Il n'y aura finalement ni C3, ni C4 pour les Phocéens. Il est temps de faire le bilan à l'OM et de pointer les responsables de ce qui est un véritable désastre sportif.

L'incompétent c'est Longoria pour Larqué

RMC et l'émission Rothen s'enflamme ont joué le jeu. Jérôme Rothen s'est montré très dur envers Frank McCourt, accusé de ne jamais « montrer sa tête » à Marseille malgré les soucis sur le plan sportif. Un procès injuste pour son interlocuteur Jean-Michel Larqué. L'ancien compère de Thierry Roland sur TF1 estime que l'Américain a donné les moyens financiers suffisants à l'OM. Le coupable numéro 1 ne peut être que Pablo Longoria, jugé « incompétent » dans l'utilisation des fonds et dans sa politique sportive plus globalement.

« Dans un club, chacun a sa place. McCourt, c'est celui qui a amené le pétrole, l'argent. Mais comment peut-on reprocher à quelqu'un de mettre beaucoup d'argent, et comme il n'en a pas mis assez, éventuellement d'en remettre un peu plus, alors qu'il y a soi-disant au sein de l'OM tout ce qu'il faut pour diriger le club ? […] Il y a un président délégué, un directeur, des scouts, un directeur sportif. Il y a tout ce qu'il faut. McCourt n'a pas voulu être dans les plates-bandes d'un président délégué dont le rôle est de faire tourner le club. Celui qui n'a pas fait tourner le club, ce n'est pas celui qui a mis l'argent, c'est le président délégué, qui lui-même n'a pas montré une énorme compétence, qui s'est entouré de personnes qui étaient soi-disant les hommes forts de l'OM », a t-il lâché. La liste des détracteurs de Pablo Longoria s'allonge, obligeant déjà l'homme fort de l'OM à réussir son été avec le dossier du futur entraîneur et un mercato solide.